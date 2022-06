La Universitat de Girona està desenvolupant un projecte que analitza les aportacions de les comunitats religioses a la cultura política comuna. La investigació està liderada pel doctor Joan Vergés, director de la càtedra Ferrater Mora, i compta amb un equip de recerca multidisciplinar. El projecte ha rebut una subvenció de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat i té una durada d’un any, durant el qual s’estan entrevistant líders de diverses confessions de Girona, Salt, Olot i Banyoles per veure quines aportacions fan en la societat i quina acollida tenen. Fa pocs dies, precisament, la biblioteca Carles Rahola de Girona va acollir una taula rodona vinculada al projecte.

Segons explica Vergés, la recerca parteix d’una línia d’investigació promoguda per la Direcció General d’Afers Religiosos que parteix de la idea de laïcitat positiva -és a dir, que en la societat actual es pressuposa que les confessions religioses poden fer algun tipus d’aportació a la societat, i hi ha una certa predisposició per part de les institucions a facilitar-ho- per analitzar les aportacions que fan les confessions religioses a la cultura política comuna.

Així doncs, i partint d’una perspectiva filosòfica, el projecte vol servir per debatre què és la cultura política comuna o en quin sentit una comunitat religiosa pot fer-hi aportacions, entre altres. Per fer-ho, estan entrevistant representants de diverses confessions religioses de Girona, Salt, Olot i Banyoles per preguntar-los quines activitats fan, com es plantegen les seves relacions amb la resta de comunitats del municipi on viuen i quin feedback reben per part de la resta de la ciutadania. També es vol veure si reaccionen davant les polítiques de les administracions o si, per contra, en prescindeixen.

Taula rodona

El projecte té una durada d’un any -un període curt, en termes de recerca- i en aquests moments es troba per la meitat, de manera que encara no en tenen les conclusions. De tota manera, el dia 16 de juny la Càtedra Ferrater Mora va organitzar, juntament amb la biblioteca Carles Rahola de Girona, una taula rodona vinculada al projecte, titulada Les confessions religioses, què poden aportar a la cultura política comuna?, en la qual van participar representants de la comunitat ortodoxa, catòlica, islàmica i bahá’í. Aquesta taula, que va estar moderada pel prpoi Vergés, va servir com a clausura d’un cicle de conferències sobre diversitat religiosa que s’ha dut a terme a la biblioteca gironina entre abril i juny.