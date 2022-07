Milers de fidels van començar a arribar ahir a la Meca quan falta menys d’una setmana per al començament oficial de la peregrinació del Hajj, un dels moments més importants en la vida religiosa dels musulmans, i la primera vegada des de l’esclat de la pandèmia de coronavirus que se celebrarà relativament lliure de les fortes restriccions dels dos anys anteriors.

Les autoritats saudites preveuen l’arribada d’aproximadament un milió de persones en els pròxims dies a la ciutat més important de l’Islam, llar de la Gran Mesquita, que serà desinfectada deu vegades al dia per 4.000 empleats. Uns 600 empleats més s’encarregaran de dirigir als fidels per a evitar excessives aglomeracions, segons informa Arab News.

Només menors de 65 anys

L’any passat, el Hajj es va limitar a 60.000 ciutadans saudites o bé persones residents al regne que disposessin del certificat de vacunació. Enguany, la restricció més important serà l’edat màxima dels pelegrins, ja que no hi podran assistir si tenen més de 65 anys. A més, pelegrins classificats com a pacients d’alt risc amb malalties greus tampoc podran participar-hi.

El milió de pelegrins que s’espera en els pròxims dies suposa una extraordinària diferència respecte a les dues últimes celebracions (l’any 2020 només hi van poder anar un miler de pelegrins), però queda lluny dels 3,2 milions de 2012 i fins i tot del mínim de la dècada passada, els 1,9 milions de 2016. Tot i això, s’espera que aquest any la celebració pugui ser bastant similar a la de 2019.