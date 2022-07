Jan (57) i Júlia (65) van ser els noms de nadó més freqüents a les comarques gironines l’any 2021 segons l’idescat. És el segon any en el qual aquests noms encapçales la llista, a nivell gironí, dels noms preferits pels nounats.

En el cas dels nens els noms que segueixen a Jan són Pol (52), que puja de lloc, deixant el nom de Nil (47) en tercera posició, Àlex o Álex (42) i Adam (38). Aquests últims han entrat a la llista aquest 2021.

Per un altre costat, els noms de nena més freqüents que van després de Júlia són Mia (51), que el 2021 va passar del quart al segon lloc, Abril (39), Martina (38) i Maria o María (37).

A nivell català el nom de Marc continua, un any més, sent el més freqüent. En el cas del nom de nena més posat continua sent, des del 2017, Júlia. L’any 2021 va ser el cinquè any consecutiu en què els dos noms van coincidir encapçalant les llistes.

En el cas dels nens els altres noms més repetits són Nil (436), Pol (436), Jan (425) i Leo (424); els mateixos que l’any 2020 però amb una petita variació en el seu ordre.

En el cas de les nenes, els noms que segueixen al de Júlia són Martina (418), Mia (408), Emma (403) i Lucía (386), que repeteix posició per segon any; igual que amb els noms de nen, són els mateixos però amb algún canvi en el seu ordre.

Per àmbits territorials els noms més posats són Leo, per primera vegada a la zona, i Lucía a l’àrea Metropolitana de Barcelona, Marc i Emma en el Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, Marc i Júlia a Ponent, Martí i Júlia a les Comarques Centrals, Jan i Jana a l’Alt Pirineu i l’Aran i, Biel i Júlia al Penedès.