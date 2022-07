Pep Berga, l'alcalde d'Olot, ha anunciat aquest matí que l'il·lustrador Tavi Algueró i el pintor i escultor Àngel Rigall seran els pregoners de les Festes del Tura d'enguany. Berga ha subratllat "la il·lusió que ens fa poder anunciar el primer acte de les Festes amb les que podrem recuperar el format habitual i encarregar el pregó als autors de bona part de les figures de la faràndula".

Tavi Algueró i Àngel Rigall són els autors de prop d'una vuitantena de figures de la faràndula. Els dos pregoners van crear, a principis de la dècada dels 90, el primer element de la faràndula, el Porc i el Xai, per encàrrec de la Penya AOAPIX. Les seves últimes creacions són la geganta Talena i dos capgrossos de Sant Jaume de Llierca. A més, en el currículum dels dos artistes també hi formen part la Cabreta del Cornamusam, la rèplica del Pollastre, de l'àliga nova de Sant Ferriol o la del Conill, a més dels Ratolins de Bonavista, els gegants de Sant Cristòfor i Mas Bernat, i el Santonegro, entre moltes altres figures. L'alcalde Pep Berga ha explicat que "per la importància que té la faràndula per la ciutat i per tot el que representa hem volgut encarregar el pregó a dues persones que fa més de 30 anys creen, recuperen i renoven peces del bestiari". Berga ha afegit que "serà l'oportunitat de continuar reivindicant la nostra faràndula i també els seus creadors, balladors i a tothom que s'hi dedica".

El pregó de Algueró i Rigall, que donarà el tret de sortida de les Festes del Tura, s'anunciarà el dimecres 7 de setembre en el balcó de l'Ajuntament d'Olot. Les festes, que s'allargaran fins el diumenge 11, recuperaran el format habitual d'activitats gratuïtes al centre de la ciutat. Properament, es donaran a conèixer els detalls. El primer que es descobrirà serà el cartell en una presentació que tindrà lloc el dijous 4 d'agost a les set de la tarda a l'Hospici.