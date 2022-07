Entitats ecologistes, com SOS Costa Brava, Salvem Begur i Ecologistes en Aacció han desplegat lletres gegant a la platja de Sa Riera on s'hi podia llegir «#Aterra Salvem Begur». L'advocat Eduard de Ribot ha remarcat que la mobilització és una acció més per denunciar els «atemptats urbanístics» que s'estan fent a Begur (Baix Empordà). I n'ha assenyalat dues a tocar de la platja, les urbanitzacions de la Pedrera de s'Antiga i Jardins de sa Riera Living: «Han convertit un bosc en una muntanya de ciment». Les entitats ecologistes carreguen contra la «política urbanística desaforada» a la població i insten l'ajuntament a deixar de permetre urbanitzacions en base a un planejament que no compleix la normativa ambiental, segons denuncien.

«És un acció de protesta per tots els desastres urbanístics que hi està havent a Begur. Ja n'hi ha prou d'aquesta massificació de segons residències», ha afirmat la portaveu de Salvem Begur, Lydia Chaparro, que denuncia que a la població s'estan desenvolupant urbanitzacions que impliquen «afectacions enormes contra el paisatge, contra el medi ambient i contra tota la costa». Salvem Begur, Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava denuncien la "política urbanística desaforada" que, asseguren, impulsa l'Ajuntament de Begur i reclamen «aturar-la». Les entitats denuncien que el consistori està tirant endavant nombrosos projectes i plans urbanístics "desfasats" i que no s'ajusten a la legalitat. En concret, denuncien que al ple del passat mes d'abril es va aprovar la modificació del pla parcial Montcal 2 per permetre l'edificació de nou parcel·les a la part alta del Puig; la urbanització de Bosc Major, amb 36 nous habitatges projectats; la de Mas Gispert; la del sector Sa Roda o la del sector Van de Walle Hoteler, a Sa Riera. «L'ajuntament està aprovant urbanitzacions a tot ritme i nosaltres diem prou», ha afegit l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot. Els ecologistes sostenen que el consistori està donant llum verda a noves urbanitzacions basant-se en un POUM, el del 2003, que és «il·legal»: «No va passar l'avaluació ambiental, permet urbanitzar en boscos que han de ser sòl no urbanitzable, hi ha solapaments amb espais protegits i de la xarxa natura 2000, i tot això l'ajuntament ho sap». Per això, reclamen a l'ajuntament que suspengui llicències i estudiï reformar el POUM «d'una vegada per totes» per ajustar el planejament urbanístic a les exigències mediambientals i normatives actual. «No podem tolerar més agressions com aquestes que han desfigurat totalment la costa begurenca», ha criticat de Ribot. L'acció d'aquest dissabte a la tarda s'emmarca en una campanya que porta un títol explícit: «A terra». «Diem a terra per evidenciar que aquests edificis no s'haurien d'haver construït i tenim una lluita judicial amb la que intentem fer efectiva que s'anul·lin les llicències i s'acabin enderrocant», ha subratllat l'advocat que conclou dient que cap d'aquestes dues urbanitzacions, ni les que s'estan projectant a la població, s'haurien d'haver construït «mai».