Aquest proper dilluns, 1 d’agost, és sant Feliu, màrtir a Girona durant la persecució de l’emperador Dioclesià (303).

De sant Feliu en sabem poques coses. Va venir amb sant Cugat del nord de les costes d’Àfrica, de prop de la ciutat de Cartago, cap a aquestes costes nostres -possiblement va arribar a Empúries-, i fou màrtir en aquestes terres. Les seves actes martirials han estat molt modificades al llarg del temps, i s’hi barregen molts elements d’altres màrtirs amb fets llegendaris.

Per les rutes comercials sempre hi circulen idees, i el cristianisme també hi va trobar el seu camí. Tots els camins duen a Europa; avui com ahir són molts els qui fan la mateixa ruta de Feliu, de l’Àfrica a Europa: amb els perills del desert, el clima extrem, els traficants, el control de les autoritats... Les rutes són ancestrals, però avui són autopistes per a moltes persones, vida i mort van de bracet per aquests viaranys. El Mediterrani és el mar que els porta d’una riba a l’altra, de la misèria a l’abundància, de la por a la llibertat i la nova il·lusió de construir un futur millor a Europa; però també és sovint la seva tomba. Les imatges que aquests darrers temps hem contemplat malauradament ens ho recorden.

Sant Feliu va marxar de la seva terra cercant un futur nou, possiblement millor, com molts dels emigrants que travessen la mediterrània per arribar a les costes i fronteres d’Europa. Feliu portava la fe en Jesús que el guiava pels camins incert d’un món canviant com el nostre. Va ser, en aquestes terres gironines, missatger, profeta i testimoni de Jesús. I té un missatge important a transmetre, una paraula que vol tocar el cor i la ment de cada persona: Déu és Amor. El seu missatge continua viu, i ens ha de fer plenament conscients de qui som i del que vivim en la nostra existència humana. Aquesta és l’esperança de Feliu, que el fa feliç, benaurat, perquè confia en Déu en qualsevol moment de la vida.

Feliu és un home del seu temps -amb tot el bagatge [...] (extret del Full Parroquial)