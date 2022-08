La Generalitat va presentar fa uns dies l’acord Religions per la llengua, un compromís de les entitats religioses a favor del català, que ja ha aconseguit les primeres adhesions. L’objectiu del Govern català és que les entitats religioses i d’altres vinculades a les tradicions de Catalunya s’adhereixin a aquest acord tot signant una declaració de caràcter general i comprometent-se a dur a terme un conjunt d’actuacions concretes en funció de quin sigui el seu context lingüístic.

L’acord, impulsat pel departament de Justícia, està inclòs dins del Pacte Nacional per la Justícia, on s’estableixen un conjunt d’actuacions concretes per impulsar el català. Durant l’acte de presentació, el president de la Generalitat, Pere Aragonès va assegurar que l’executiu vol «reconèixer la diversitat religiosa del nostre país», tot agraint el suport als participants a l’acte. En aquest sentit, els representants de les diferents entitats religioses establertes a Catalunya van manifestar el seu compromís de promoure l’ús social del català en els seus àmbits, ja sigui introduint la llengua en aquelles comunitats on gairebé encara no és present, augmentar-la allà on és incicipent i enfortir-la en la seva acció quotidiana.