Santa Coloma de Farners va acomiadar a mitjans de juliol la comunitat dels germans de la Salle, que fins ara estava integrada per quatre membres, ja que aquest curs vinent no continuaran a Santa Coloma. La comunitat s’ubicava a la capital selvatana des de la creació de l’escola la Salle, l’any 1904. Els germans van rebre un comiat tant per part de la parròquia, durant una missa celebrada el dia 23 de juliol, com de l’Ajuntament, que també els va fer un acte d’homenatge al saló de plens.

Els germans de la Salle han marxat, doncs, després de 118 anys de persència al poble. A partir d’ara, l’activitat al centre educatiu seguirà únicament amb la presència de seglars. Per tal d’acomiadar-los, una delegació del consistori encapçalada per l’alcalde, Joan Martí, i els regidors d’Educació, Carme Dilmé; Gent Gran i Turisme, Anna Camps; i Promoció de la Ciutat, Medi Ambient i Participació Ciutadana, Pep Prat, els va oferir un acte de comiat al qual també va assistir la directora del centre, Neus Marín. Durant aquest acte, l’Ajuntament va agrair als germans tota la tasca educativa i pastoral que han realitzat tant a Santa Coloma com al conjunt de la comarca de la Selva al llarg de més d’un segle d’història. La marxa dels germans de la Salle de Santa Coloma se suma a un altre comiat recent: el de les quatre germanes Carmelites de la Caritat Vedruna de Girona, que fins ara residien al mateix edifici de l’escola però que també han abandonat la ciutat després de 116 anys. En aquest cas, l’escola Vedruna de Girona continuarà amb la mateixa filosofia i valors.