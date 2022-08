Un llibret escrit pel periodista gironí Àngel Rodríguez repassa la vida de Santa Afra, a qui anomena «una màrtir singular». Tot i que la santa és especialment venerada a Augsburg (Alemanya), on va patir el martiri per no voler renunciar a la fe cristiana, també una forta vinculació amb les comarques gironines, sobretot gràcies al santuari que té dedicat a Ginestar (Sant Gregori). A més, els pagesos de la Val del Llémena li solen resar contra les perdegades, tot i que sovint també és invocada per ajudar a resoldre malalties de la pell. El volum ha estat publicat dins de la col·lecció Sants i Santes, de CPL Editorial.

Segons explica Rodríguez, la veu popular ha convertit Santa Afra en advocada de les prostitutes que es volen penedir. Tot i això, en el seu llibret, ell ha volgut desmitificar el fet que Afra fos prostituta, tal i com se li ha adjudicat al llarg de la història. La festa de Santa Afra se celebra el 5 d’agost, data en la qual s’ha celebrat, durant molts anys, l’aplec al santuari. Aquest santuari va ser promogut l’any 1344 pel rector i els administradors de la parròquia de Ginestar, tot i que inicialment es va ubicar en un lloc molt ombrívol i es va haver de traslladar. Al llarg de diverses dècades, el santuari i tot el seu entorn ha estat un punt de trobada festiu d’habitants de la Vall del Llémena, Girona i Salt. De fet, fa uns anys fins i tot hi anaven autocars de forma diària. També hi ha una hostatgeria, que havia estat molt activa durant les dècades dels 70 i 80 però que actualment està tancada, a l’espera que algun dia pugui tornar a funcionar.