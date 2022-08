Crida ciutadana per recollir fons per a la reconstrucció de part de la coberta de 1.000 m2 de l’església de Santa Maria de Camprodon on ha aparegut un esvoranc de grans dimensions. Es tracta d’un temple iniciat el segle XIV on es fa missa a diari. El 2 de juny passat, uns veïns van alertar del forat d’uns 40 m2, situat a la vessant nord, on hi ha la capella de Sant Víctor. Des de llavors, un grup de camprodonins, juntament amb el capellà de la parròquia, reclamen al Bisbat de Vic i a les administracions recursos urgents. Mentrestant, han obert una campanya a Internet per recollir fons. Xifren en 230.000 euros el cost per consolidar la teulada i preveuen uns treballs en quatre fases. El Bisbat no ha concretat cap inversió.

«Ningú voldria tenir el teulat ensorrat de casa seva. Tenim l’obligació moral, cívica i la responsabilitat patrimonial de restituir-lo», explica Ferran Vila, membre del consell parroquial de Camprodon, una entitat formada per veïns del poble que de forma voluntària ajuden en les tasques de la parròquia i donen suport al rector.

L’església de Santa Maria és la parròquia de Camprodon on es fan les celebracions quotidianes. Es tracta d’un temple de grans dimensions amb una de les naus centrals més amples de les comarques gironines. En els últims anys s’han fet algunes obres de millora, com ara la de la coberta de les capelles del Baptisme i del Remei. Tot i això, Vila alerta que el conjunt del teulat, que fa uns 1.000 m2, està en precari i que caldria redactar un pla de consolidació perquè s’ha vist que «el manteniment que es feia periòdicament ha resultat insuficient».

A banda de ser l’església parroquial, el temple també acull el Tresor, on hi ha, entre altres elements, mobiliari litúrgic, corones i elements patrimonials que pertanyen de tota la Vall de Camprodon. Uns objectes exposats i preservats a la capella de Sant Víctor, que és precisament on hi ha hagut l’esvoranc per la part exterior del teulat. Des de dins de l’església, però, només s’aprecien algunes humitats i danys en la pintura. I és que l’esfondrament va ser al primer nivell de la coberta, la que dona a l’exterior i està formada per una complexa estructura de pilars de pedra i fustes que suporta la teulada. El segon nivell, que es veu des de dins, està fet per voltes de pedra i arcs torals.

Al marge de malmetre una part del sistema elèctric, també es tem que el forat pugui fer-se més gran. «La capella del costat, la del Sagrat Cor, també està a punt de trencar-se. La tenim apuntalada de forma precària, però en poc temps també podria col·lapsar creant un forat de 70 metres quadrats més», afegeix Vila.

L’església de Santa Maria de Camprodon, amb capacitat per a mig miler de persones, acull missa diàriament. Tanmateix, com en la majoria d’espais de culte, la minva de fidels ha provocat que l’espai estigui sobredimensionat per l’activitat que s’hi acull. Per això, també s’hi fan actes populars i concerts.