Encapçalat així, el tema quedamolt obert, gairebé esbatanat. No tots els santuaris tenen el mateix pes històric ni la mateixa cobertura de patronatge. Potser ho entendrem millor referint-nos a aquells on hi ha una presència més significativa de custòdia, culte i hostatgeria. També compta el context geogràfic i l’època de l’any en què ens trobem. A l’estiu, els santuaris menys accessibles i poc concorreguts també tenen requesta. Proposem algunes actituds d’acollida i d’enviament en sentit general.

Els santuaris sempre han tin- gut la vocació d’aplegar fidels dels entorns i gent d’altres indrets per motius diversos. És molt probable que en l’esdevenidor siguin cridats a constituir més una «comunitat de comunitats». És a dir, a no solament acollir els romeus i visitadors habituals, sinó a acollir també els fidels de les poblacions veïnes que ja no poden ser ateses in situ i aplegar altres persones o grups en recerca d’espais de reflexió, d’intercanvi i de trobada festiva.

El nucli de la vida d’un santuari s’ha forjat entorn d’una advocació determinada i de la devoció de la gent d’una o més comarques. Emperò, en la nostra societat, cada dia més plural i diversificada, abans i després dels serveis religiosos habituals i dels aplecs o romeries anuals, s’haurien de poder oferir signes d’acolliment a «tota cuca vivent» que ha vingut amb fe o a passar el dia o bé a fer turisme.

Tothom sol anar-hi amb ganes de fer una experiència bonica i positiva. En les tasques d’acolliment, els contactes poden ser personals, en grup o co-munitaris. El que importa és que no siguin freds ni distants. Hi ha d’haver caliu humà: «Ens han acollit pel nostre nom i origen». El temps d’una celebració no permet esplaiar-se, però val molt la pena que hi hagi salutacions amb toc personalitzat.

També, les introduccions i els comiats a les celebracions amb molta gent de pas haurien de ser més efusives i engrescadores [...] (extret del Full Parroquial).