El passat dimecres 24, a primera hora de la nit, la guàrdia urbana va haver de desplaçar-se fins al pas a nivell del centre de Figueres perquè va caure una de les barreres que impedeix el pas dels vehicles quan s’acosta el tren.

Segons informa Adif (administrador d’infraestructures viàries) la incidència en el pas a nivell es va produir al voltant de les deu de la nit. Des de l’Ajuntament de Figueres expliquen que no saben amb certesa què va fer caure la tanca. Asseguren que quan passa això el culpable sol ser el vent i creuen que aquesta vegada no és diferent. Tot i això, hi ha una petita possibilitat que algun vehicle li donés algun cop a la barrera, però com que no hi ha indicis que ho afirmin, la guàrdia urbana es decanta per pensar que la causa va ser el vent.

Els agents van estar controlant la zona durant aproximadament mitja hora, que va ser el temps que Adif va trigar a arreglar la tanca caiguda.