Aquest proper 1 de setembre, l’Església celebra la Jornada Mundial de Pregària per la Cura de la Creació, i és també l’inici del Temps de la Creació, una iniciativa ecumènica que finalitzarà el 4 d’octubre amb la festa de sant Francesc. El Papa ha fet públic un missatge en el qual recorda que es tracta d’un «moment especial per tal que tots els cristians preguem i cuidem junts la nostra casa comuna». Us n’oferim uns fragments per a la vostra reflexió:

- El cant dolç de la creació ens convida a practicar una espiritualitat ecològica (Carta enc. Laudato si’, 216), atenta a la presència de Déu en el món natural. És una invitació a basar la nostra espiritualitat «en l’amorosa consciència de no estar desconnectats de les altres criatures, de formar amb els altres éssers de l’univers una preciosa comunió universal» (ibíd., 220). Per als deixebles de Crist, en particular, aquesta experiència lluminosa reforça la consciència que «tot ha vingut a l’existència per mitjà de la Paraula i res del que existeix no hi ha vingut sense ella» (Jn 1,3).

-Hem de penedir-nos i canviar els estils de vida i els sistemes perjudicials. Des del principi, la crida evangèlica Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop (Mt 3,2), convidant a una nova relació amb Déu, implica també una relació diferent amb els altres i amb la creació. L’estat de degradació de la nostra casa comuna mereix la mateixa atenció que altres reptes globals com les greus crisis sanitàries i els conflictes bèl·lics. «Viure la vocació de ser protectors de l’obra de Déu és part essencial d’una existència virtuosa, no consisteix en quelcom opcional ni en un aspecte secundari de l’experiència cristiana» (Carta enc. Laudato si’, 217)».

Com a persones de fe, sentim a més la responsabilitat d’actuar, en el nostre comportament diari, en consonància amb aquesta necessitat de conversió, que no és només individual: «La conversió ecològica que es requereix per crear un dinamisme de canvi durador és també una conversió comunitària» (ibíd., 2019) (extret del Full Parroquial).