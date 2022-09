L’església de Santa Maria de Blanes va acollir dijous Lux Blandae, un concert d’orgue a càrrec del jove blanenc Moisés Martínez per celebrar els 65 anys de l’instrument. Martínez, de 24 anys, és estudiant d’orgue de quart any al Conservatori de Girona.

L’orgue de l’església de Santa Maria es va estrenar el 21 d’agost de l’any 1957. Situat a sota la rosassa que hi ha a la part sud de la nau -en el lloc dels cantors-, l’orgue va ser reconstruït tot aprofitant alguns tubs que es van salvar de la crema de l’església que es va fer quan va esclatar la Guerra Civil de 1936.

La vetllada musical va portar per títol Lux Blandae (Llum de Blanes). Segons va explicar Martínez, el títol es va escollir com a referència al fet que l’orgue, que defineix com «la veritable joia de la vila», rarament té l’oportunitat de brillar com a únic eix central d’un esdeveniment. La intenció del jove intèrpret va ser donar-li el protagonisme que es mereix, i alhora conscienciar la població que calen fons econòmics per conservar l’instrument.