El diumenge 18 de setembre tindrà lloc, a Bàscara, l’acte d’homenatge a mossèn Florentí Luis, que durant 25 anys va ser rector de les parròquies d’Arenys d’Empordà, Bàscara, Calabuig, Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia.

Mossèn Florentí va néixer a Tola de Aliste (Zamora) el 4 de gener de 1931. Va ingressar com a religiós mercedari i va ser ordenat prevere a l’església del Seminari de Barcelona el 4 d’octubre del 1953. A partir d’aquí, va ser membre de la comunitat mercedària de Sant Ramon (La Segarra), on va exercir el ministeri tant en aquesta parròquia com a Gospí (Bisbat de Solsona), com també a la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè (Bisbat de Lleida). El 1988 va ser nomenat rector de les parròquies de la Manresana, Portell i Viver de Segarra.

L’any 1995 es va traslladar cap a les comarques gironines i va ser nomenat administrador parroquial de Sils. L’any següent, el 1996, es va convertir en administrador parroquial d’Arenys d’Empordà, Bàscara, Calabuig, Garrigàs i Palau de Santa Eulàlia.

Poc després, l’octubre del 1997, va ser incardinat a la diòcesi de Girona a tots els efectes i nomenat rector d’aquestes parròquies, càrrec que ha desenvolupat fins al passat mes de maig, quan va renunciar a les seves responsabilitats per motius de salut. Des de llavors, gaudeix de la seva jubilació a la Residència Sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona.

Segons expliquen des de les seves parròquies, «la senzillesa, la humilitat i la generositat de mossèn Florentí fan que sigui una persona molt estimada per tothom». Segons indiquen, és un gran aficionat a la pesca, a la caça i al futbol, activitats que li han permès vincular-se, fins que la salut li ha permès, a diverses entitats de Bàscara com el Coto de Caça, el Pessebre, el FC Bàscara o la Llar del Pensionista, on passava llargues estones conversant amb o jugant al dòmino.

«És una persona que, més enllà de la seva tasca evangelitzadora, ha sabut i sap estar al costat de les persones més vulnerables, de les famílies i també dels infant», assenyalen. És per això que s‘ha guanyat la simpatia de tota la comunitat, que per al dia 18 ha preparat la celebració d’una misssa, parlaments, un piscolabis i un dinar de germanor.