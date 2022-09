Les parròquies de la costa, i també les de l’interior, acullen un plus de visitants a l’estiu. Poden ser del país o estrangers. Poden acostar-se a les parròquies simplement per visitar el temple o bé –una minoria– per participar en les celebracions litúrgiques.

De fet, a les nostres esglésies són força més nombrosos els visitants i turistes que no pas els fidels. Això s’explica pel fet que el monument més notable de moltes poblacions sol ser l’església parroquial o algun altre edifici religiós.

I això comporta que moltes persones vegin les nostres esglésies com si fossin tan sols museus. Algú va afirmar que «tenim temples plens de cultura però buits de fe». Molts visitants passen la porta dels temples però no resen. Si tenen sensibilitat artística, contemplen l’arquitectura, les imatges o les pintures com a obres d’art (ja que per a ells són només obres d’art). La manca de formació religiosa fa que molts amb prou feines comprenguin el significat del que contemplen o restin indiferents davant la profusió de símbols que contenen els nostres temples.

La manera com els visitants es mouen dintre les esglésies ens indica que s’està perdent el sentit del sagrat. I justament per això, convé obrir les portes més que mai, procurant que el vianant se senti convidat a entrar, que hi trobi el silenci que no hi ha pels carrers ni als locals comercials i, en aquest ambient recollit, pugui sentir la presència de Déu o, si més no, formular-se alguna pregunta transcendent.

Arreu de Catalunya, la por de possibles robatoris o actes vandàlics fa que molts temples restin habitualment tancats. Tant de bo trobéssim la manera de fer-los accessibles als visitants atès que, en el seu conjunt, constitueixen un patrimoni cultural de primer ordre.

Un altre aspecte de l’acollida dels visitants a les parròquies és la participació litúrgica. La presència de turistes enriqueix les celebracions litúrgiques. Algunes parròquies de costa ofereixen en paper els textos de les lectures dominicals en diversos idiomes, tot i que moltes persones [...](extret del Full Parroquial).