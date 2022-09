Catalunya va registrar 80 incidències vinculades al dret a la llibertat religiosa durant els anys 2020 i 2021, segons un informe de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura Universitat Ramon Llull. Es tracta del primer anàlisi del grau de reconeixement, respecte, protecció i compliment de la llibertat religiosa al país i s’ha dut a terme amb el suport de la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia de la Generalitat. L’equip d’investigació, integrat per més de 20 recercadors de diverses disciplines diverses, ha constatat que la majoria dels casos estaven relacionats amb la covid i les restriccions als centres de culte.

En aquesta mateixa línia, gran part de les vulneracions tenen a veure amb la instal·lació i activitat dels centres -vandalisme, interrupcions, manifestacions contra la presència de comunitats religioses- amb el compliment del dret de llibertat religiosa en l’àmbit funerari. El període d’estudi que contempla l’informe va des de l’1 de gener del 2020 al 31 de desembre del 2021.

D’altra banda, la comunitat musulmana és la més afectada per les esmentades incidències (58% dels casos estudiats); la segueixen la catòlica (20%) i la jueva (16%). Paral·lelamet, l’informe ha detectat un problema greu de creixent discurs d’odi, especialment contra les comunitats musulmana i jueva.

En el cas de l’islam, prové tant de la vessant social com d’alguns partits polítics. Aquesta situació, segons sosté el treball, revela també la importància clau dels mitjans de comunicació en el coneixement, l’entesa i el diàleg per a una millora del compliment del dret a la llibertat religiosa.

Tot i això, el treball defensa que Catalunya no pateix restriccions greus ni violacions en llibertat religiosa, ni hi ha persecució per motius religiosos.

Es detecten vulneracions en alguns àmbits, però es constata que al territori català es garanteix el dret a la llibertat religiosa i de consciència i l’administració compta amb eines i espais per escoltar les comunitats i vetllar per l’esmentat dret.