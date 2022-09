El jesuïta Joan Morera, nascut a Tordera l’any 1983, serà ordenat prevere avui en una cerimònia a les dotze del migdia a l’església de Santa Maria de Verdú (Lleida). La celebració estarà dirigida per l’arquebisbe Joan Enric Vives.

En una entrevista publicada fa uns mesos al portal InfoJs, ell mateix explicava que inicialment s’havia format com a informàtic, fins que l’any 2004 va entrar al Seminari Diocesà de Girona. Després d’un període de discerniment, el 2009 va accedir al noviciat jesuïta i, després d’haver fet els vots a Loyola, va anar dos anys a Salamanca per estudiar llengües bíbliques. Des d’allà va ser enviat a la Universitat Gregoriana de Roma per estudiar Teologia Bíblica (2013-106), mentre posteriorment va fer també estades a Jerusalem i Tanzània, d’on va haver de tornar per motius de salut. Un cop aquí, va passar un any i mig a Llúria (Barcelona), per anar després a un poble de Lleida. Aquest últim curs ha estat estudiant Ecologia Integral a distància a la Universitat de Manila.