La figura dels jutges i jutgesses de pau està a l’espera de l’aprovació d’una nova Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia, que té l’objectiu de modernitzar i reduir els tràmits burocràtics. Això suposaria eliminar els jutges de pau per unes oficines judicials equipades informàticament. Però, tal com declara Francesca Terrón, jutgessa titular de Salt i secretària de l’Associació Catalana en Pro de la Justícia, «reivindiquem el nostre paper del bon fer, d’aportació a una cohesió social, de voler que aquesta justícia de proximitat no desaparegui perquè no deixa de ser un servei públic que nosaltres estem donant i, per tant, avui més que mai diem que sí a la justícia de pau».

Aquesta Associació de la qual Terrón n’és la secretària, ha convocat el cinquè Congrés de jutges i jutgesses de pau de les comarques gironines en el qual hi han participat uns ponents «molt interessants que han parlat del tema de la conciliació i la mediació» explica el director dels Serveis Territorials de Justícia, Albert Ballesta. Això és remarcable perquè va en la mateixa línia que el treball que estan fent des de la Generalitat amb l’Associació organitzadora del Congrés «començarem en el mes de novembre amb una experiència a la Garrotxa en la qual formarem els jutges de pau en temes de mediació perquè puguin intervenir en conflictes menors i evitar que acabin en el jutjat» declara Ballesta. Terrón afegeix que «estem oberts a què ens ensenyin eines per portar-les al nostre municipi. El jutge de pau té un valor afegit, és veí de la localitat i, per tant, coneixedor dels problemes quotidians del veïnatge». Terrón desitja que aquesta prova pilot que comença a la Garrotxa sigui com «una taca d’oli» i que s’expandeixi. La resposta de Ballesta ha sigut: «ho serà». Per finalitzar, la secretària de l’Associació ha assegurat que estan molt contents amb la resposta dels jutges de pau de les comarques gironines sobre el Congrés, ja que hi ha hagut molta participació. «Això posa de manifest l’interès que hi ha per part dels jutges i jutgesses de pau perquè això tingui continuïtat en el temps però també per estar formats i informats».