El món del turisme camina cap a la sostenibilitat com a instrument de desenvolupament integral de la persona. Aquest és un dels eixos de la Jornada Mundial del Turisme, que se celebra el dia 27 de setembre, promoguda per l’Organització Mundial de Turisme (OMT) de l’ONU, en tant que el turisme és un instrument important per al creixement econòmic i per a la lluita contra la pobresa i el canvi mediambiental. Segons la doctrina social de l’Església, l’autèntic desenvolupament «no es redueix al simple creixement econòmic». Aquest, de fet, per ser autèntic «ha de ser integral», és a dir, ha de «promoure tots els homes i tot l’home», com posa de manifest la carta encíclica Populorum progressio. En aquest sentit, Pau VI subratllava la necessitat de promoure un «humanisme ple», que inclogui les exigències materials i espirituals per a la maduració de tota persona en la seva pròpia dignitat. Per això no podem veure el turista com a mer espectador de la realitat que visita, sinó com a element important del desenvolupament social i econòmic del país, i fent passos cap a la protecció i promoció de la creació, com a eix essencial del gaudi.

En aquest mateix sentit pren força la noció de sostenibilitat. L’OMT ha aplicat aquestes idees per promoure el «turisme sostenible». Això significa que ha de ser responsable, no destructiu ni perjudicial per a l’ambient ni per al context sociocultural en el qual incideix, particularment respectuós amb la població i el seu patrimoni, orientat a la salvaguarda de la dignitat personal i dels drets laborals, al mateix temps que atent a les persones més desfavorides i vulnerables. El temps de vacances no pot ser, de fet, pretext ni per a la irresponsabilitat ni per a l’explotació: és més, aquest és un temps noble, en el qual cadascú pot enriquir la seva vida i la dels altres. L’Església està oferint la seva pròpia contribució, promovent iniciatives que posen realment el turisme al servei del desenvolupament integral de la persona. [...](extret del Full Parroquial d’aquesta setmana).