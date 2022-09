El poeta i científic David Jou oferirà el proper dimarts, 27 de setembre, la conferència Cant Espiritual: poesia i ciència en l’experiència cristiana, a partir de les set de la tarda al Monestir de Sant Daniel. Es tracta d’una xerrada que ja estava prevista pel passat mes de maig, però es va haver d’ajornar a causa de la covid.

D’aquesta manera, la conferència servirà com a punt de retrobada dels Amics del Monestir després de les vacances. Jou, des de la seva obra poètica Cant Espiritual, intenta expressar de quina manera l’home i la dona contemporanis i postmoderns poden atansar-se al fonament d’una realitat tant incògnita com el que alguns anomenen Déu.