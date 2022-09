«He sabut pel diari que l’Ajuntament pretén fer el circ de les Fires al meu terreny»

«He demostrat per activa i per passiva que aquest terreny és nostre», assenyala Francesc Fontanet. És l’administrador de la comunitat de béns de la família Masó Bru. Fontanet ha explicat que ha sabut per les informacions de Diari de Girona que l’Ajuntament de Girona vol tornar a utilitzar el solar situat entre el pont del Ter i l’Auditori per les Fires de Sant Narcís: «He sabut pel diari que l’Ajuntament pretén fer el circ al meu terreny», critica. «Estic indignat i he demanat als advocats que ajuntin aquesta informació per les reclamacions que tenim cap a l’Ajuntament», insisteix.

Fins ara, Francesc Fontanet havia mantingut el silenci enmig del litigi que manté sobre la titularitat d’aquest solar. Però se n’ha cansat: «Que no ens pensin que som tontos», exclama. Fontanet recorda que «el jutjat no ha determinat de qui és el terreny» i demana a l’Ajuntament «que es repensi la decisió de posar el circ» en aquesta parcel·la. Manté que, tot i que el cas està als tribunals perquè «l’Ajuntament no accepta que el terreny és nostre», tenen la finca inscrita a favor de la família, al registre de la Propietat. La primera inscripció de la finca es de 1866. Sobre aquest terreny, la família Masó Bru té interposats cinc contenciosos, segons han confirmat els advocats del gabinet Rm Assessors. Des d’aquest despatx han informat que ampliaran un dels procediments que tenen en curs sobre responsabilitat patrimonial afegint-hi la instal·lació del circ. Rm Assessors indiquen que s’ha de «tenir en compte que hi va haver algunes expropiacions anteriors de part de la finca tramitades de mutu acord amb l’ajuntament d’altres parts i aquest tros i un altre peça són el que els hi va quedar» i que «en aquells procediments d’expropiació anteriors, tramitats de mutu acord amb la família, ja es van incorporar plànols signats per anteriors alcaldes en els que queda clar que aquest triangle es de la famíila Masó Bru».