L’Estat només executa un 14,2% de la inversió en el litoral gironí

En els darrers anys, i degut especialment a l’amenaça del canvi climàtic, la protecció i recuperació dels sistemes litorals s’ha convertit en una prioritat per al Ministeri de Transició Ecològica a les comarques gironines. Aquest any, el projecte de pressupostos de l’Estat hi destina 610.000 euros repartits en tres partides diferents, una xifra idèntica a la dels comptes d’aquest 2022 malgrat que, en alguns casos, estava previst que s’incrementés, cosa que al final no ha passat. El problema és que, molt sovint, de la teoria -la quantitat que es pressuposta- no té res a veure amb la pràctica, és a dir, el que finalment s’acaba executant. Segons una resposta del Govern espanyol al diputat gironí Sergi Miquel, el Ministeri admet que, dels 100.000 euros que va destinar l’any passat a una partida que portava per títol «Protecció i recuperació dels sistemes litorals» a la província de Girona, només en va acabar executant 14.217. Es tracta, doncs, d’un grau d’execució del 14,2%.

Tot i aquest baix nivell d’execució, per al 2023 el Ministeri de Transició Ecològica ha destinat tres partides més destinades a protegir el litoral gironí. Una consisteix en aquests mateixos 100.000 euros per a la «Protecció i recuperació dels sistemes litorals», tot i que la previsió inicial era que pogués ascendir fins als 400.000 euros, cosa que finalment no ha estat possible. També s’han previst 230.000 euros per al «Control de la regressió de la costa de Girona». Es tracta de la mateixa quantitat que l’any passat, tot i que en aquest cas no hi ha dades de quin va ser el perceatge d’execució final. La previsió era que aquesta partida pogués créixer enguany finals al milió d’euros, però tampoc ha estat ha estat així. Finalment, per al 2023 també es destinen 280.000 euros en concepte de «Dotacions per a l’accés i ús públic de la costa a Girona». De nou, es tracta de la mateixa quantitat pressupostada l’any passat, malgrat que la proposta inicial era poder ascendir la xifra fins als 400.000 euros.