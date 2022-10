200 anys: el papa Francesc recorda, en el seumissatge d’aquest Domund, que fa exactament dos-cents anys que es va iniciar l’Obra de la Propagació de la Fe i, amb ella, la Jornada Mundial de les Missions, el Domund. És l’obra que vol respondre a la crida de l’Esperit Sant a predicar l’evangeli fins a l’extrem de la Terra (Ac 1,8) i que és a l’inici de tot el treball missioner de l’Església i de cada cristià en concret.

Testimonis: «Sereu els meus testimonis» és el lema del Domund d’enguany; recorda la importància de la predicació i del testimoni: «I qui el podrà anunciar, si ningú no és enviat?», (Rm 10,15) es pregunta sant Pau, el gran missioner i evangelitzador. Una de les missions essencials de l’Església és l’evangelització de tots els homes i dones, ja que l’Església és missionera i l’obra de l’evangelització és l’obligació fonamental del poble de Déu. La participació en la missió universal és signe de la maduració de la fe i d’una vida cristiana que està produint els seus fruits.

Universalitat: El Domund cada any recorda aquesta universalitat en la missió de l’Església: «Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat» (Mc 16,15). És una tasca, doncs, per tot el món, a tota criatura i fins els límits de la terra; la missió no té fronteres i sempre està oberta a situacions noves particularment difícils.

La comunitat i cada cristià en concret s’ha de sentir responsable del fet que l’evangeli arribi fins als límits més llunyans de la Terra. Aquesta dimensió missionera de l’Església universal s’ha d’anar concretant, perquè aquest compromís el té tot cristià, ja que tot batejat està compromès en la tasca missionera: la fe que hem rebut no és un privilegi personal, sinó un do que cal que compartim. Per això el que ha estat evangelitzat i és cristià es converteix en un nou evangelitzador.

Una acció de l’Església: El lema d’aquest any, doncs, apunta cap a una tasca que l’Església [...] (extret del Full Parroquial d’aquesta setmana).