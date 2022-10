El diumenge 16 d’octubre el papa Francesc va anunciar que la propera XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes se celebrarà en dues sessions, amb un any de diferència: la primera, l’octubre de 2023, i la segona a la tardor de 2024. Així el procés s’allargarà un any més. Aquesta decisió neix del desig que el tema de l’Església sinodal, per la seva amplitud i importància, sigui objecte d’un discerniment prolongat per part de tota l’Església.

Hem de deixar de veure el Sínode com un esdeveniment puntual i entendre’l com un procés, en què tot el Poble de Déu està cridat a caminar junt cap a allò que l’Esperit Sant ajuda a discernir com a voluntat del Senyor per a la seva Església. Per això, l’extensió dels seus terminis pot ajudar a enfortir la vivència de la sinodalitat que tants bons fruits està donant en moltes persones i grups eclesials de tot el món, i també de la nostra diòcesi. Si ens emmirallem en les primeres comunitats cristianes podrem adonar-nos que la sinodalitat pertany a la identitat mateixa de l’Església. Els Fets dels Apòstols donen testimoni d’alguns moments importants en els quals el Poble de Déu va ser cridat a exercir en forma comunitària el discerniment de la voluntat del Senyor. Avui, com a dinamisme de la vida eclesial, necessita un procés constant d’aprenentatge a través de la pràctica. En el document de síntesi de la nostra diòcesi s’assenyala que, tot i tenir experiències positives de corresponsabilitat a les parròquies i als moviments, «queden encara alguns trams a recórrer en la visió de l’Església com a comunió, en la concepció del poble de Déu, en la igual dignitat de tots els seus membres (n. 14).» Per això, el procés que va començar l’any passat a les diòcesis de tot el món no té ni pot tenir un final ni un límit, com si ja s’haguessin assolit uns determinats objectius. Aviat se’ns enviarà des de la secretaria del Sínode el document en què es recullen les principals intuïcions [...] (extret del Full Parroquial).