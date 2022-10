Els testimonis de Jehovà de Girona van organitzar ahir una jornada de portes obertes per inaugurar la seva nova sala de reunions a Olot. La construcció d’aquest centre de culte, anomenat «Sala del Regne», va començar el 22 de gener de 2019, però els treballs -fets majoritàriament per voluntaris- es van haver d’aturar durant any i mig a causa de la pandèmia. És per això que els testimonis de Jehovà es mostren molt satisfets per haver pogut acabar finalment la construcció del local, 244,96 metres quadrats i un aforament de 130 persones. La seva ubicació és al carrer Madrid, 193. La jornada de portes obertes va estar destinada a tots els veïns de la ciutat, per tal que poguessin conèixer les instal·lacions i familiaritzar-se amb les activitats dels Testimonis.

L’obra ha estat realitzada, principalment, per voluntaris. La majoria eren d’Olot, tot i que també n’hi havia de procedents d’altres pobles i ciuats de Catalunya. En total, més de 350 voluntaris i voluntàries s’han involucrat en el projecte. Segons explica la comunitat, molts d’ells són joves que han aprofitat les seves vacances per aportar el seu granet de sorra. En alguns casos no tenien experiència en el món de la construcció, però estan contents amb l’experiència. Des dels anys 70 La història dels testimonis de Jehovà a Olot es remunta a l’any 1970. Les primeres reunions es van celebrar en cases particulars fins que el 1979 es va construir la primera sala de reunions al carrer Pere Lloses. Posteriorment, l’any 1993, se’ n va construir una altra al carrer Montsalvatge. El portaveu local dels testimonis de Jehovà a Catalunya, Israel Pellitero, ha assenyalat que estan «desitjant que els nostres veïns es coneguin de més de prop», i per això considera que la jornada de portes obertes ha estat l’oportunitat perfecta per aconseguir-ho. I és que una de les prioritats dels Testimonis és donar-se a conèixer entre les comunitats de les quals formen part.