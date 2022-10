Ignasi de Loiola serà el protagonista de les onzenes Jornades de TUrisme Religiós, que organitza la UdG juntament amb l’Abadia de Montserrat, Manresa 2022 i Fira de Manresa. Coincidint amb la celebració de l’Any Ignasià, l’objectiu de les jornades serà reflexionar sobre la relació entre els pelegrinatges i el turisme a partir d’aquesta commemoració, tot abraçant diferents perspectives com la gestió turística, la motivació dels impactes, la figura de Sant Ignasi i la seva influència en aquest àmbit, entre altres.

El primer dia, que serà el dilluns 14 de novembre, les jornades tindran lloc a Montserrat. El primer àmbit que s’abordarà serà L’espiritualitat ignasiana i el pelegrinatge, amb ponències de l’abat de Montserrat, Manel Gasch, l’antropòleg i teòleg Xavier Melloni, el teòleg Carles Marce i la professora de la UdG Sílvia Aulet, especialista en turisme religiós i espiritual. A més, es podrà visitar l’exposició Sant Ignasi a Montserrat (1522-2022), a la sala selecta del Monestir.

Dimarts dia 15, a la sala gòtica de la Seu de Manresa, es parlarà sobre la Manresa Ignasiana, amb una ponència de Marta Burguet, que és professora de la Facultat d’Educació de la UB i pelegrina del camí Ignasià, i una taula rodona on s’exposaran experiències turístiques vinculades al Camí Ignasià a Catalunya i Euskadi. A la tarda es visitarà el santuari de la Cova, amb una visita guiada a càrrec de David Guindulain, que n’és el rector, i es farà un recorregut per la Manresa Ignasiana per tal de conèixer la Seu, el carrer del Balç, les capelles del Pou de la Gallina i de Sant Ignasi Malalt i l’Espai Manresa 1522.

Finalment, dimecres 16 de novembre la jornada es retransmetrà per internet des de Montserrat. D’aquesta manera, entre les nou del matí i les dotze del migdia hi haurà un seminari online durant el qual es presentaran comunicacions que tracataran sobre la figura de Sant Ignasi i el pelegrinatge.

La matrícula al conjunt de les jornades costa 80 euros i la data límit per a les inscripcions i el pagament és el proper diumenge 6 de novembre.