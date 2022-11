La direcció general d’Afers Religiosos ha publicat una pel·lícula interactiva per tal de donar a conèixer la figura d’Ignasi de Loiola a través del camí que el pelegrí va fer per terres catalanes, coincidint amb la celebració de l’Any Ignasià.

D’aquesta manera, El Camí Ignasià a Catalunya és una pel·lícula breu, de caràcter lúdic i formatiu, que gira al voltant de la figura d’Ignasi de Loiola, com a pelegrí i en relació amb el tram del camí que va fer el futur sant en territori català fins arribar a Manresa.

El joc consisteix en respondre correctament les preguntes que es plantgen a cada etapa, a mesura que el pelegrí va avançant en el seu camí físic i espiritual.

En tres idiomes

L’aplicació està pensada perquè hi puguin jugar pelegrins d’arreu del món. Per això, s’hi pot jugar en la versió catalana, castellana o anglesa. Alhora, també disposa de subtítols per garantir els paràmetres bàsics de l’accessibilitat digital. L’objectiu final és difondre al màxim la figura d’Ignasi de Loiola.