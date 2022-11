Es pot reduir el risc de rebre un ciberatac? Quines mesures podem prendre per evitar-ho? Com puc reaccionar i què puc fer en cas d’un atac? Aquestes i altres qüestions es tractaran a la jornada que porta per títol «Com reduir un ciberatac?». La sessió, organitzada per Diari de Girona i Prensa Ibérica amb la col·laboració d’Icatel Network i Brontobyte Cloud tindrà lloc el 30 de novembre, a partir de les 10 del matí, a l’Auditori Manel Xifra Boada del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

Les inscripcions per assistir a aquesta jornada són gratuïtes, però prèviament cal formalitzar la reserva aquí.

Ponències i taula rodona

La sessió començarà a les 10 del matí i tot seguit hi haurà la primera ponència amb el títol «Un ciberatac no te’l pots permetre» a càrrec de Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat. La segona ponència programada anirà a càrrec d’un membre del cos dels Mossos d’Esquadra que parlarà sobre «Què fer abans i després d’un ciberatac». La tercera ponència de la matinal comptarà amb la participació de Josep Guasch, director tecnològic de Brontobyte.

La jornada tindrà com a punt central una taula rodona amb el títol «La vergonya de no dir que t’han atacat. La reputació digital i de marca quan no prenem mesures» en la que es posaran a debat i anàlis, temes i consells per a tots els assistents a l’hora de prendre mesures per evitar els ciberatacs i solucionar-los quan ja s’han rebut. Per fer-ho, la taula rodona comptarà amb la participació de destacats exerts com Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat; Josep Guash, director tecnològic de Brontobyte i Selva Orejón, directora executiva d’onBRANDING i pèrit judicial especialitzada en ciberinvestigació, protecció de la identitat digital i reputació online.

Després de totes les intervencions de la tarda hi haurà un espai de torn i preguntes perquè pugui participar i intervenir el públic present. La jornada es calcula que acabarà al voltant de 2/4 d’1 del migdia. La sessió és una excel·lent oportunitat per conèixer de la mà de destacats experts la problemàtica que es genera en la societat i en especial en el món empresarial i l’administració pública davant l’increment de casos de ciberatacs.

Empreses vulnerables

Les petites i mitjanes empreses són les més vulnerables davant d’un ciberatac i això els ciberdelinqüents ho saben i ho aprofiten. Algunes dades apunten que en ser blancs fàcils els atacants utilitzen sistemes molt agressius per fer-se amb les dades o fins i tot» el control de l’empresa.

El fet de no estar ben protegit facilita els atacs. Es calcula igualment que el 60% de petites i mitjanes empreses es veuen obligades a tancar a Espanya després de patir un atac informàtic exterior.

El bloqueig dels sistemes informàtics poden durar una mitjana de 6’2 dies fins que no es paga un rescat per alliberar els equips. Moltes empreses no estan preparades tampoc per aguantar tant de temps bloquejades i, per aquest motiu, les conseqüències són nefastes i a vegades irrecuperables.

Partit de casos reals, els cibercriminals poden demanar per rescatar les dades entre 35.000 i 300.000 euros, xifres que, sovint, moltes empreses i companyies no poden fer-hi front i poden suposar la seva desaparició. La ciberseguretat forma part d’una de les capes essencials en la protecció de les dades de l’empresa i en la garantia de la seva continuïtat en el mercat.

Rebre un atac pot suposar el tancament: així de clar es presenta sovint la realitat i la situació. Per reduir l’exposició a les ciberamenaces hi ha sistemes que es poden adaptar a les característiques de cada empresa.