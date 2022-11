La dinovena edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya se celebrarà del 15 al 30 de novembre i portarà projeccions a diferents localitats de les comarques gironines: Girona, Salt, Olot, la Vall d’en Bas, Figueres, Blanes i Sant Feliu de Guíxols. En aquesta edició, a través de la Mostra s’ofereixen tres cicles: Dones, espiritualitat i religions, que inclou una sèrie de films produïts per dones i on les protagonistes principals també són dones; Ignasi de Loiola i la seva petjada al món, en el marc de la commemoració dels 500 anys de la seva arribada a Manresa, i que conté films sobre el sant i l’orde dels jesuïtes; i una retrospectiva sobre el cineasta Franco Piavoli que es podrà veure a la Filmoteca de Catalunya. També hi haurà un cicle amb diversos documentals de producció catalana i, com ja és habitual, es projectaran també pel·lícules a tots els centres penitenciaris i de justícia juvenil de Catalunya.

A Olot es podrà veure, el divendres 25 de novembre, La (des)educació de Cameron Post, en què una jove és obligada per la seva família a entrar en un centre religiós de teràpia per a reorienar la seva sexualitat. A Salt i a la Vall d’en Bas es projectarà Adam, un film de denúncia sobre l’exclusió social que pateixen les vídues i la situació d’il·legalitat de les mares solteres al Marroc. El dia 15 de novembre, al Centre Catòlic de Blanes es podrà veure Déu és dona i es diu Petrunya, que retrata l’església ortodoxa de l’Europa de l’Est, i més concretament en un poblet de Macedònia. A la Cate de Figueres, l’Auditori EspaiCaixa de Girona i l’Associació Núria Social d’Olot es podrà veure, en diferents dies, Papicha, somnis de llibertat, un retrat feminista reivindicatiu sobre una estudiant de l’Algèria dels noranta que lliuta per la seva llibertat tot organitzant una desfilada de moda a la Universitat que trenca amb totes les normes establertes. El 22 de novembre, a Blanes, serà el torn de La candidata perfecta, sobre una jove metgessa que treballa en una petita ciutat d’Aràbia Saudita i que decideix presentar-se a les eleccions municipals del seu poble. L’estació de les dones es podrà veure a Salt i la Vall d’en Bas. En aquest cas, el film està orientat en un poble de l’Índia actual, on quatre dones gosen oposar-se als homes i a les tradicions ancestrals que les esclavitzen. Amb Van arribar de nit, la Cate de Figueres i l’Auditori EspaiCaixa de Girona mostaran la matança de sis jesuïtes al Salvador l’any 1989, entre els quals hi havia el teòleg de la teoria de l’alliberament Ignacio Ellakuría. Al Centre Catòlic de Blanes es projectarà, el 29 de novembre, Ignasi de Loiola, un drama basat en les memòries d’Ignasi de Loiola, fundador de la companyia de Jesús, l’ordre dels jesuïtes. En aquest mateix espai també es podran veure els curtmetratges Protestants, la història silenciada, i Sufisme BCN: espiritualitat, música, ecologia, que també es projectarà a Sant Feliu de Guíxols.