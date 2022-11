El grup socialista a l'Ajuntament de Girona va presentar al ple de dilluns una moció per protegir i difondre el patrimoni local de caràcter arquitectònic i monumental. També va proposar iniciar un projecte per identificar i catalogar els béns patrimonials de caràcter natural, industrial, immaterial, de memòria històrica, entre d'altres; amb l'objectiu d' «aconseguir un catàleg general i inclusiu del patrimoni gironí i poder-ne fer un tractament integral i igualitari, tal com estableixen els estàndards europeus». A més, va plantejar afegir uns acords per la definició de projectes de difusió per a un major accés de la ciutadania al patrimoni local, i la creació d'un grup de treball que es dediqui a supervisar el compliment, per part de l'administració pertinent, de les tasques de cura i conservació del patrimoni.

La moció recorda que Girona ha estat tradicionalment reconeguda per la seva riquesa cultural i patrimonial; rica en espais, objectes, obres d'art, edificis, llegendes, paisatges, documents, entre d'altres. Tot i això, recorda que els governs de Girona han prioritzat el patrimoni arquitectònic i monumental d'una zona concreta. De fet, el Pla especial de Protecció del Patrimoni de l'Ajuntament de Girona, que és del 1995, i que va acompanyat del Catàleg de Béns d'interès històric artístic té per objecte la protecció de béns immobles segons el seu interès històric, artístic i arquitectònic; prescindint de carrers, conjunt d'edificacions o barris. Per exemple s'excloïa de protecció Can Tallada, l'antiga Grober, el Seminari, la porta Sud de la ciutat o la mateixa Rambla, així com la resta de patrimoni material i immaterial de Girona.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque i la regidora Mònica Ferrer van assenyalar que «malgrat les revisions i la introducció d'una part del patrimoni natural és clar que l'instrument bàsic de conservació patrimonial, el catàleg de béns, no només no està en constant actualització, sinó que no incorpora la major part del patrimoni, sigui moble, immoble, material o immaterial, gironí. I no ho fa ni tan sols amb el patrimoni arquitectònic i monumental, que, en principi, és la seva prioritat». La regidora va explicar que molts dels edificis que es consideren mereixedors de protecció pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ja no existeixen perquè els han enderrocat o alterat. Mònica Ferrer va recordar que en el mes de febrer van saltar les alarmes per la intenció de fer un hotel a on ara hi ha les naus de la Farinera Teixidor, que no estan dins el catàleg del patrimoni històric i artístic.

Ferrer també va declarar que cal posar en marxa nous mecanismes per garantir la conservació del Barri Vell i del seu patrimoni arquitectònic i monumental. Des del PSC també denuncien la necessitat de reconèixer béns patrimonials fins ara oblidats o no prioritzats, fora del Barri Vell com la Font de la Pólvora i les seves aigües medicinals; el caràcter industrial dels inicis del barri de Santa Eugènia; els records encara vius de les 227 cases inicials de Germans Sàbat; els orígens de les cases de Sant Narcís, entre d'altres.