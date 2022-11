El TSJC obliga a aplicar el 25% de castellà en dues aules del Vedruna de Palamós

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obligat a l’escola Vedruna de Palamós a seguir aplicant de forma cautelar el 25% de castellà en dues aules, malgrat l’escut del Govern i el Parlament de Catalunya (amb l’aprovació d’un Decret llei que determina que el Departament d'Educació és el responsable de tots els projectes lingüístics que valida i una llei sobre l'ús i l'aprenentatge de les llengües oficials) amb les que volia blindar les escoles catalanes i esquivar la imposició de la sentència. Així, doncs, de moment s’ha quedat en res la promesa del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a l’inici de curs, quan assegurava que «cap aula del país aplicarà percentatges en l'aprenentatge de llengües ni el 25% del castellà» i demanava als 27 centres catalans que impartien el 25% de castellà que deixessin de fer-ho.

«Ens hauria agradat que el TSJC o qualsevol altra institució que hi hagi al darrera entengués que aplicar una mesura única per a totes les escoles sense tenir en compte el context de cada centre no té raó de ser», assenyala el director de l'escola Vedruna de Palamós, Mario Mercader, que afegeix que «no té raons pedagògiques defensables». En aquest sentit, defensa que «els projectes lingüístics han de permetre adaptar-se a la realitat de cada centre educatiu i d’acord amb les necessitats dels alumnes per a garantir, amb el català com a llengua vehicular, que els estudiants siguin bilingües» en un país que, recorda, «és completament bilingüe». En aquest sentit, el director del centre educatiu remarca que «els professionals de l’educació hem de poder adaptar el nostre projecte lingüístic a la realitat de les aules perquè no perdin ni el català, ni el castellà ni l’anglès» i recorda que ara, «com a mínim a Palamós», és el català «el que està en perill». «El català s’ha de protegir perquè cada vegada més, al pati, els nens catalanoparlants interactuen entre ells en castellà». Un fet que, assegura, es deu a que les plataformes digitals i els jocs que consumeixen són en castellà.

Millors notes de castellà

El model actual, defensa Mercader, «ja funcionava bé» i subratlla que, a les proves de competències bàsiques, «els alumnes treuen millors notes de castellà que no pas de català».

Una única família

La petició d’aplicar el 25% de castellà a l’escola Vedruna de Palamós ha estat a petició d’una única família i ja s’està executant en dues aules, on s’imparteix el 25% del contingut en castellà (matemàtiques i llengua castellana). El malestar, però, no ha tardat en arribar. «La resta de pares s’han queixat, però és una mesura cautelar d’un tribunal i no hi ha res a fer, ho hem d’acatar i punt», afirma Mercader.

Com a «mínim» una troncal

Per la seva banda, la presidenta de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, Ana Losada, celebra la mesura. «Ens sembla una bona notícia que es torni a aplicar el 25% i que els fills de les famílies que ho vulguin tinguin com a mínim una assignatura troncal en castellà».

Tot i això, Losada sosté que ja han informat al TSJC que el centre educatiu va retirar l’aplicació de les mesures cautelars «de forma irregular». A més, han alertat al tribunal d’un correu electrònic on «la direcció del centre informava a les famílies que començarien a aplicar el 25% de castellà de forma poc objectiva, on asseguraven que estaven en contra de la sentència del tribunal perquè la consideraven injusta». Una fórmula, lamenta Losada, «totalment contrària a l’esperit que demana el tribunal, que diu que l’escola ha de vetllar perquè l’aplicació sigui el més tranquil·la possible per a no provocar conflictes».

Aquesta setmana, el Govern i el Parlament han anunciat que es personaran davant del Tribunal Constitucional (TC) per a defensar la nova normativa sobre el català a l’escola arran de la qüestió d’inconstitucionalitat presentada pel TSJC.