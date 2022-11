Riells i Viabrea va homenatjar, en el marc de la festa de Sant Martí, el capellà i poeta mossèn Pere Ribot i Sunyer, amb motiu dels 25 anys de la seva mort. Segons informa el Bisbat de Girona, els actes van tenir lloc a l’abadia de Sant Martí de Riells i van començar amb una missa presidida pel pare Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat. Dalmau va fer la lectura de l’homilia que havia estat preparada pel bisbe Sergi Gordo, en la qual ja d’inici va recalcar que es tractava d’un homenatge «d’un grup d’amics» i alhora de «totes les diòcesis de Catalunya».

«Ens hem reunit per recordar-lo i, com a creients, també per a pregar per ell, tot recordant el seu exemple i donant gràcies a Déu per la seva exemplaritat com a sacerdot i poeta», que, segons va indicar, «ha dignificat en gran manera la poesia sacerdotal de casa nostra», va escriure Mn. Climent Forner. També va recordar que mossèn Ribot va restaurar l’esglésiola romànica i la rectoria i va aconseguir fer d’aquell lloc rural un «fogar d’espiritualitat i de catalanitat». D’altra banda, també va assenyalar que «es va convertir en una figura i en un home de consell per a gent de totes les classes socials».