El Concili Vaticà II sovint es dirigeix explícitament a tota la família humana i vol que la seva paraula pugui ser una resposta als grans interrogants de la mateixa humanitat, al sentit del dolor i la mort. Per això, ja en la darrera sessió, el Concili afirma, en la Constitució Pastoral sobre l’Església en el món actual, la solidaritat amb el gènere humà i amb la seva història: «El goig i l’esperança, la tristesa i l’angoixa del nostre temps, sobretot les dels pobres i dels qui pateixen, són també el goig i l’esperança, la tristesa i l’angoixa dels deixebles de Crist» (GS 1).

El concili s’atura a detallar quina és l’autèntica vocació de l’home i la dona, la seva dignitat com a persona i com a comunitat humana, els seus problemes i interrogants. Analitzant, després, els problemes urgents, exposa la doctrina sobre la família, la cultura, la vida econòmica i social, la promoció de la pau. Aquesta Constitució, datada del desembre de 1965, intenta ajudar els homes i les dones del nostre temps per tal que, comprenent la seva profunda vocació, construeixin un món més d’acord amb la seva autèntica dignitat i el seu fi transcendent (GS 91). Als mateixos anys del concili hi ha dos fets particularment importants per a l’Església i la seva relació amb la societat humana. El dia 11 d’abril de 1963, en primer lloc, el papa sant Joan XXIII, pocs dies abans de morir, va promulgar l’encíclica Pau a la Terra, un document sobre la pau entre tots els pobles que ha de fonamentar-se en la veritat, la justícia, l’amor i la llibertat.

I, en segon lloc, la visita que el papa sant Pau VI va realitzar a les Nacions Unides la tardor de 1965 va significar la culminació dels treballs iniciats pel concili: sant Pau VI va ser rebut a l’aeroport de Nova York pel cardenal Spellman, el secretari general de l’ONU i el secretari d’Estat nord-americà. En el discurs a l’ONU va insistir en el respecte a totes les creences, [...] (extret del Full Parroquial).