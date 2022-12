El Fòrum Internacional Multireligiós Cruïlla de Camins, que va reunir a Manresa més de mig centenar de líders religiosos de tot el món, es va tancar dimecres amb la signatura del Pacte Manresa 2022, un compromís per combatre el canvi climàtic.

El text insta els governs de tot el món a crear ciutats més sostenibles, justes i inclusives. L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va assegurar que es tracta «d’una llavor, una manera de posar un granet de sorra per salvar el planeta. Nosaltres posem un petit gra de sorra que ens volem encarregar de transmetre al món a través de les confessions religioses».

El fòrum es va celebrar a la capital del Bages amb motiu dels 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a la ciutat.

Vuit de cada deu persones del món professen alguna religió i, per això, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, considera que el pacte, que van signar 51 líders religiosos de 33 països del món, és una bona manera per arribar a la ciutadania i als governs.

Lluita contra el canvi climàtic

El text reclama mesures dràstiques pensant en el planeta que la societat deixa a les futures generacions. Durant la roda de premsa de clausura de la convenció, la secretària general de Religions for Peace, Azza Karam, va explicar que aquest fòrum es diferencia dels altres 25 que s’han celebrat aquest any a tot el món per tres motius: en primer lloc, perquè aquest es va fer per commemorar els 500 anys de Sant Ignasi de Loiola, una persona que no va tenir una vida opulenta. També per la forta presència de dones líders religioses i joves i, per últim, perquè en aquest fòrum van treballar de manera conjunta des de totes les comunitats religioses.

El Fòrum es va celebrar en el marc dels 500 anys de l’estada d’Ignasi de Loiola a Manresa, sota l’organització de l’Ajuntament de Manresa, a través de Manresa 2022, i de Religions for Peace, una organització de diàleg interreligiós de referència a nivell mundial, amb seu a Nova York i organitzacions nacionals arreu del món. El Pacte Manresa 2022 es traslladarà a organismes de pes com l’ONU o l’UNESCO.