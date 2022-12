Cada any per Nadal arriba de Càritas un pòster i uns materials perquè en aquestes festes no ens oblidem dels germans pobres. El papa Francesc ha explicat que durant el conclave, en el moment de ser escollit Papa, el cardenal Hummes, assegut al seu costat, li va dir: «No t’oblidis dels pobres». El missatge de Nadal, que l’Església procura de viure i que Càritas ens recorda, va en aquesta direcció: no ens oblidem dels pobres. Pobres de tota mena de pobreses, del cos, de l’ànima o de l’esperit. Però en particular d’aquells a qui els falta allò necessari per portar una vida dignament humana.

Aquest any se’ns proposa com a lema: «Només l’amor ho il·lumina tot». És un ressò de l’eslògan de Corpus: «Som el que donem. Som amor», que ens evocava les paraules de Jesús, mencionades per sant Pau: «Fa més feliç donar que rebre» (Actes dels apòstols 20, 35). Nadal aquí coincideix amb el solstici d’hivern, quan la nit és més llarga. Ens fa pensar en les foscors i tenebres de la humanitat: el Papa parla de la globalització de la indiferència; continuem per la solitud dels ancians i de tantes altres persones; les injustícies que porten a abusar dels més febles; la falta de llibertat en una societat que en parla molt, però que és fàcilment manipulable; la falta de pau, començant per la guerra de Rússia i Ucraïna, i més que n’hi ha i de les quals es parla poc; la falta de pau en les societats, les comunitats i famílies i en els cors de molts... Tantes foscors que necessiten una llum serena i pacificadora que les esvaeixi. «Només l’amor ho il·lumina tot», ens recorda Càritas. L’amor és la llum que il·lumina les nostres foscors i les del nostre món. El pòster afegeix com a subtítol: «Ha aparegut la bondat de Déu i el seu Amor a la humanitat». Per als creients és la fonamentació última de l’amor que ho il·lumina tot. L’amor que Jesús va portar al món i als nostres cors. De vegades, «amor» pot ser una paraula gastada i esdevinguda banal [...] (extret del Full Parroquial).