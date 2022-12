Les comarques gironines multipliquen el seu suport a la Marató de TV3 i s’aboquen amb la celebració d’actes per ajudar en la recaptació. Des de actes dins del partit de bàsquet de l’ACB Girona- Casademont Saragossa, fins a curses populars i novetats com proves de bicicleta gravel, els gironins han bategat amb el cor per donar suport a TV3 en la campanya solidària.

Banyoles ha completat el repte de fer mil voltes a l’estany al llarg de diumenge al matí. En total, s'han venut poc més de 600 dorsals d’aquesta iniciativa solidària per recollir fons per La Marató de TV3. Tanmateix, l’organització assegura haver comptabilitzat el miler de voltes «perquè hi ha qui n’ha fet més d’una». La participació s’ha fet de forma esglaonada a partir de les 9 del matí a peu, corrent o en bicicleta i per una donació de cinc euros. La regidora de Benestar Social, Ester Busquets, ha dit que la iniciativa es va plantejar per «fer el que fem els banyolins i banyolines habitualment per cuidar la salut cardiovascular; és un recorregut assequible per a tothom perquè és pla».

El repte, organitzat per l’Ajuntament de Banyoles en col·laboració amb diverses entitats municipals, s'ha acompanyat d’activitats esportives a càrrec de l’institut Pere Alsius, el gimnàs Triops i la Fundació Estany. I, més tard, d’actuacions musicals i de dansa amb Afro Jembé, el Cor Kumbalawe, la Coral Veus de l’Estany, l’Esbart Dansaire Fontcoberta, l’Escola de Ballet Clàssic Concepció Gratacós i l’Escola Municipal de Música. Creu Roja també hi ha participat ensenyant com fer una reanimació amb maniquins a canvi d’un donatiu.

També durant el matí de diumenge, i coincidint amb la 20a edició del Cros Banyoles, s’ha fet una cursa solidària de tres quilòmetres en un circuit tancat al parc de la Draga que ha permès recollir 125 euros per la causa. «Fa cinc anys que fem coincidir l’esdeveniment amb La Marató», ha explicat la coordinadora d’atletisme del Club Natació Banyoles, Ester Guerrero. La cursa era oberta a tothom i també es demanaven cinc euros per dorsal.

Amb tot, Banyoles preveu fer una entrega conjunta bastant elevada, tenint en compte totes les activitats que s’han fet al llarg de la setmana i les mil voltes a l’estany, com a activitat principal amb una recaptació que ha superat els 3.000 euros.

Cursa amb bombers

El Club d’Atletisme Girona i els Bombers de Girona han organitzat la 16ena Marató al Carrer Santa Clara, com en els darrers anys, on els atletes del Club Atletisme Girona van fer 37 voltes a un circuit urbà per completar el recorregut d’una marató (42,195 km) acompanyats per un binomi de bombers totalment equipats amb l’equip d’intervenció en modalitat de relleus.

Per la seva part, l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona ha ofert la novena Escudellada Popular que amb un preu de 20 euros per persona se servia escudella i carn d’olla, flam i galeta, aigua i vi per recaptar diners per la Marató.

També s'ha celebrat una nedada popular al GEiEG de Sant Ponç amb l’objectiu de fer 100 piscines de cent metres i s'ha programat una cantada de nadales per part de l’Escola de Montjuïc a la Plaça 1 d’Octubre.