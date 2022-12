Què passa quan no es té l’ànim per celebrar alguna cosa?

Nadal és un temps en família, retrobaments, un temps per compartir, alegria, fer activitats si tenim petits a casa... és l’essència. Però quan estàs en dol les emocions són unes altres, tot això xoca amb el buit i l’enyorança que sents quan has perdut a algú molt estimat. És molt normal sentir tristesa, enuig, sentir-se sobrepassat, molt cansament... perquè per dins estàs trencat. És una època de l’any en la qual es fa molt palesa l’absència, tots els afrontaments de protecció que tenim quan pensem que la persona és fora de viatge, o que està treballant, no ens serveix. Aquesta cadira buida a la taula es fa massa evident del que ha passat. Moltes persones quan estan en un procés de dol expliquen que s’amagarien on fos i que sortirien quan les festes haguessin passat, i de vegades l’entorn també empeny perquè et sentis bé, que facis un esforç... La resta de família espera que ho passis bé, però això és impossible, perquè el dolor puja molt d’intensitat en aquesta època, tot molesta, les llums dels carrers, la música, veure gent comprant regals... Hi ha persones que dins del seu procés de dol creuen que estan fent un retrocés, ja que aquesta època reactiva moltes emocions i ferides, i els hi fa la sensació que tot el que has anat avançant, es perd. Això també passa quan s’acosten altres dates difícils, com un aniversari.

Moltes persones tracten d’evitar qualsevol celebració relacionada amb Nadal. Altres persones senten l’obligació de dur a terme les celebracions nadalenques tots els anys i altres viatjar, celebrar Nadal en un lloc diferent, o simplement introduir canvis en la celebració familiar. Què és preferible, afrontar aquestes dates o fugir del Nadal?

Totes les opcions són vàlides, alhora que també són molt personals. Hi ha famílies que davant d’una pèrdua decideixen aquell any, inclús també el següent, no celebrar el Nadal. O bé no el celebren i els dies més representatius com la nit de Nadal, Sant Esteve...no fan cap reunió familiar ni cap dinar o sopar, o bé decideixen fer un viatge, una fugida, on no els porti cap record de la persona que ha mort i tampoc els coneguin, per intentar minimitzar la intensitat de les emocions que se’n deriven. Hi haurà un any que Nadal s’haurà de replantejar com celebrar-lo, perquè el dolor emocional, per molt que el posposis, no es pot evitar, i, malauradament, encara que hi hagi la creença màgica que un viatge et distraurà completament i hi pensaràs poc, la tristesa estarà amb tu allà on vagis. Hi ha famílies que el que fan és seguir la vida com si res hagués passat, consideren que és millor no parlar-ne, evitar tots els records emotius, i tothom es compromet, d’una manera no explícita, a negar la realitat. Això s’anomena «màscara de dol», fer veure que «ho porto bé», d’aquesta manera el dolor s’amaga i es controla. Aquests afrontaments poden funcionar un temps, però a la llarga, aquest patiment en silenci, l’aïllament i l’alt nivell de tensió, provoca situacions d’esgotament, ansietat i irritabilitat. Aquests sentiments encoberts, quan arriba el Nadal, són molt difícils de sostenir, i pot ser que emergeixin d’una manera distorsionada, a part que provoquen cada vegada més aïllament i cansament.

Com podem afrontar o suportar millor les absències en dies com els de Nadal? Algunes pautes que puguin servir d’ajuda aquests dies?

Podem optar per construir un nou Nadal, no serà el mateix d’abans, però elaborant un nou significat, i eliminant tot el que ja no ens ressona, ajuda a poder integrar l’experiència i crear una nova manera de viure les festes. Hi ha diverses maneres, i cada família fa el que li sembla que li ha d’anar bé dins del seu procés de dol. El que s’aconsella és que es faci una reunió familiar abans de Nadal, i que en aquesta reunió es planifiqui el que es farà durant les festes, això fa una certa sensació de seguretat i d’estructura. És important que en aquesta reunió hi participin tots els membres de la família que ho desitgin, tant els membres de més edat com els adolescents i nens, i que se’ls garanteixi que cada un tindrà un torn de paraula per a poder expressar-se sense interrupcions. En explicar el perquè de la reunió i parlar sobretot de la persona que ha mort i expressar els nostres sentiments, obres un espai d’expressió emocional a la resta dels familiars. Dones permís a què tothom pugui dir com se sent, a recordar a la persona, i els murs de silenci es debiliten, i tothom pot manifestar les necessitats que tenen en aquell moment.

Mémora acompanya els familiars 24 hores La mort d’un ésser estimat és un dels moments més difícils pels quals passem les persones. Des de Mémora, per estar al costat dels familiars, no només quan es fa la vetlla i le funeral, es fa l’acompanyament a través del grup de dol que coordina Teresa Lapiedra. Per això, Mémora ofereix suport telefònic sempre. Les 24 hores del dia, cada dia de l’any. El grup de psicòlegs especialitzats en el dol atenen els familiars quan ho necessiten, de manera gratuïta, confidencial i anònima. A més es fan sessions presencials d’atenció psicològica. Els professionals especialitzats fan un seguiment i una supervisió individual per superar cadascuna de les etapes del dol.

És un bon moment per fer canvis per celebrar les festes?

És un bon moment també per repassar els rituals presents a les anteriors celebracions de Nadal, hi haurà algun que se suprimirà, o que es farà de manera diferent, i inclús pot ser que alguns membres decideixin si n’hi ha algun que no hi vulguin participar. En aquests rituals és on podem fer present a l’ésser estimat, d’una manera simbòlica, i respectant si algú en aquell moment no es veu capaç de participar-hi. Es pot fer un espai al pessebre o a l’arbre, amb una foto, un dibuix que hagin fet els petits, un ornament que simbolitzi la persona... També una altra opció és dir unes paraules per seure a la taula, o després de l’àpat, llegir algun escrit que hagin pogut fer els joves, recordar anècdotes de la persona, dir que el trobem a faltar i que ens agradaria que fos amb nosaltres. Reconforta molt poder participar, i encara que en algun moment algú es desbordi emocionalment, si entre tots ens consolem i estem allà, els sentiments s’alleugen.

En un context, en el qual semblem «obligats» a ser feliços, com podem donar espai i gestionar sentiments com la tristesa, la frustració o estar emprenyat?

Hem de tenir en compte que, a banda de planificar els dies de festa, també ens hem de donar un espai a nosaltres mateixos. Un procés de dol és esgotador, les emocions van i venen i de vegades sense control, si a tot això hi afegim l’alegria de l’exterior que comporta l’època de Nadal, pot ser encara més devastador. Per això recomanem que tinguis temps per a tu, que acollis totes les emocions més difícils, com la tristesa i l’enfadament, i els hi donis un espai en el dia a dia. També connectar amb la naturalesa i fer passejades sols o amb algú de molta confiança, ajuda a gestionar aquests sentiments. Una altra manera que pot ajudar, és que si en algun moment dels dies més significatius i que esteu reunits amb la resta de la família, emergeix una emoció d’aquestes, prèviament els hi hagis advertit. Que si et veuen més callat o que et retires una estona perquè necessites estar uns minuts sol, t’ho respectin. Si ho fas així, quan hi hagi algun moment que necessitis estar més per tu, els altres membres ho sabran i això rebaixarà un possible clima de tensió. Hem de pensar que només seran uns dies, i que aquests passaran, i el més important és anar a poc a poc i sobretot tenir autocura de nosaltres, ser amables amb les nostres emocions i donar-te el permís per cancel·lar alguna activitat si veus que et sobrepassa i baixar la teva activitat.