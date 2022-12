Malauradament, hi ha molts artistes que tot i tenir una gran vàlua no aconsegueixen fer-se un nom ni en vida ni quan ens han deixat.

Fa més de 50 anys que a tocar de la façana principal de l’església parroquial de Santa Cristina hi ha una escultura dedicada a la patrona de la població, Santa Cristina de Bolsena (Itàlia, segle IV), verge i màrtir. Havia sentit explicar de la gent gran del poble que aquesta escultura era una donació d’en Ramon Dalmau, un noi de Cassà de la Selva. En realitat era una promesa d’amor i d’agraïment per haver-se casat amb la Nuri Ayguaviva Rigau, una noia de cal Barber de Santa Cristina.

Amb el pas del temps la majoria de la gent ja havia esborrat el nom d’aquell jove i, perquè aquesta història d’amor no acabés en l’oblit per sempre més, Joaquim Pijoan, pintor i escriptor, va proposar al rector de Santa Cristina, mossèn Josep Colomer, recordar qui va ser l’escultor d’aquesta bella obra que té la parròquia de Santa Cristina. L’acte de record va consistir en col·locar una placa a la paret de l’església informant que l’escultura està dedicada a la verge i màrtir Santa Cristina i que va ser obra de Ramon Dalmau i Lloveras. Posteriorment, el diumenge 18 de desembre es va celebrar un senzill però emotiu homenatge a l’escultor, amb la presència de la seva vídua, Nuri Ayguaviva i de l’alcaldessa de Santa Cristina, Lourdes Fuentes.

Després de la missa, el diaca Josep Mª García, acompanyat pel rector de Santa Cristina, pels nens i nenes que es preparen per a la Comunió i pels feligresos, va beneir l’escultura. Tot seguit, el Pare Jaume del monestir de Solius va cantar els Goigs de Santa Cristina i es va acomiadar l’acte amb un repic de campanes.

A partir d’ara, a la façana de l’església, a la memòria de la seixantena de persones que hi van assistir i al recordatori que es va repartir hi figurarà en Ramon Dalmau i Lloveras (Cassà de la Selva 1935 – El Port de la Selva 1975). Un escultor que passarà a la història no només per a l’escultura dedicada a Santa Cristina sinó també per les restauracions que va fer a la Catedral de Girona, a la Fontana d’Or i al monestir romànic de Sant Pere de Rodes. Aquest record vol culminar per la Festa Major amb l’edició d’un llibret amb la biografia de l’escultor. D’aquesta manera, es vol contribuir a treure de l’oblit un artista de casa nostra.