Huawei i l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) han seleccionat el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac a la província de Barcelona per a un nou projecte Tech4Nature per estudiar l’impacte del turisme a l’ecosistema del parc, especialment a l’àliga cuabarrada. La solució tècnica serà desenvolupada per Huawei en col·laboració amb la Universitat de Girona durant 2023 i 2024.

El projecte, que té previst el llançament per al febrer del 2023, preveu que es desenvolupi i desplegui una solució tecnològica composta per càmeres, receptors GPS i una plataforma al núvol que servirà d’infraestructura informàtica i d’emmagatzematge. La solució, que formarà un sistema de detecció d’alertes, observarà i controlarà la mobilitat de l’àliga i determinarà els factors que pertorben el seu èxit reproductiu (les pertorbacions humanes a les zones de cria ja s’han identificat com una de les amenaces principals per a l’àliga).

Les dades recollides s’enviaran a la plataforma al núvol per a la seva anàlisi mitjançant IA, cosa que ajudarà a orientar les decisions de conservació, ajudarà els gestors dels parcs a respondre amb rapidesa i eficàcia als possibles riscos mediambientals i educarà el públic en matèria de conservació.

«El projecte ens ajudarà a disposar de més informació per gestionar i regular l’ús públic», explicaÁngel Miño, director del Parc Natural dependent de la Diputació Provincial de Barcelona. «També acostarà la conservació de la biodiversitat al públic en general, ja que s’han previst vídeos i altres materials de difusió. En col·laboració amb Huawei i la IUCN, el projecte ens permet fer un salt qualitatiu incorporant les noves tecnologies al seguiment i conservació de les espècies», relata.

Per potenciar els resultats de la investigació i la protecció de la biodiversitat, Miño subratlla que l’ampliació de les aliances publicoprivades per incloure les universitats i el món empresarial és una faceta clau de l’estratègia de gestió del parc i essencial per al seu èxit, un punt de vista compartit per altres socis del projecte.

«La col·laboració entre les institucions públiques i el sector privat és cada vegada més necessària per a determinar l’èxit davant els complexos reptes mediambientals», afirma Antonio Troia, director del Centre de Cooperació del Mediterrani de la IUCN. «Tenim l’oportunitat d’aprofitar les innovacions tecnològiques i incorporar-les a les mesures de conservació dels nostres ecosistemes. Aquest projecte exemplifica com la cooperació i la integració són el camí a seguir per a detenir la pèrdua de biodiversitat», afegeix.