Fa unes setmanes, dotze catecúmens van participar a Solius en el ritu d’entrada en el catecumenat, la institució que prepara els joves i adults que desitgen rebre els sagraments de la iniciació cristiana i, així, esdevenir cristians. Oficialment, el catecumenat queda instituït pels bisbes de Catalunya l’any 2000. A Girona, l’any 2004, el bisbe Carles Soler establí les normes i els procediments per a la seva posada en pràctica. Es volia i es vol respondre al nou moment missioner en què ens trobem, amb joves i adults no batejats que truquen a la porta de les nostres parròquies. En un temps de buidor en tants aspectes, hi ha homes i dones que busquen sentit a la pròpia existència, nous espais de silenci i harmonia, de major vida interior. I alguns es posen en camí, també, en direcció a la fe cristiana d’una manera lliure i personal i menys condicionada per l’ambient social. És veritat que els qui s’adrecen a l’Església per a ser catecúmens no sempre saben exactament què demanen. Però han percebut en el signe que l’Església dona de l’obra de Crist un missatge que els crida l’atenció i els interessa. Sabem que la realitat de la conversió segueix sent en gran part difícil d’explicar racionalment. Però tota conversió ¿no passa precisament per la interpretació positiva dels signes de Déu en la història humana i en la història personal de cadascú? Per a les comunitats cristianes, i especialment per als acompanyants i els ministres ordenats, el catecumenat és abans que res un lloc de meravella i d’acció de gràcies. Sempre hem de ser capaços d’admirar-nos davant l’obra de l’Esperit en el cor de les persones. Els camins pels quals joves i grans accedeixen al coneixement de Crist i els itineraris pels quals l’Església els prepara no són un assumpte d’organització eclesial; són una qüestió espiritual major. Davant qui truca a la porta no hem d’oblidar que som testimonis d’una obra de la qual no som ni l’origen ni el final. Ells han viscut abans de conèixer-nos i viuran després de conèixer-nos. [...] (extret del Full Parroquial).