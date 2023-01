La província de Girona és l'única de Catalunya on el 2022 va morir més gent que l'any 2019, amb un augment de víctimes d'un 27,8% .

Segons el balanç del Servei Català de Trànsit, que inclou la sinistralitat viària catalana a les vies urbanes i interurbanes (a principis d'any van sortir només les dades interurbanes), durant l'any passat hi va haver 46 víctimes mortals a les carreteres gironines, davant les 36 que hi va haver el 2019, l'any anterior a la pandèmia.

Segons les dades provisionals de Trànsit, a Catalunya el 2022 un total de 225 persones van morir en 208 accidents de trànsit a la xarxa viària, un 7% menys de víctimes mortals i un 8,8% menys de sinistres mortals que el 2019. La majoria dels accidents (157) van tenir lloc en zona interurbana, i 68 en zones urbanes. Més de la meitat de les víctimes formava part d'un col·lectiu vulnerable (motoristes, ciclistes i vianants); a la zona interurbana un 44% i en urbana el 82%.

Lleida és el territori on menys víctimes mortals ha registrat, concretament 14, fet que suposa una reducció d'un 60% de la sinistralitat. Tarragona manté les mateixes xifres (44 morts) i Barcelona ha marcat una caiguda d'un 5% amb 121 morts davant els 127 de 2019.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet balanç de les dades, manifestant que tot i que hi ha hagut una reducció de la sinistralitat, "no podem estar del tot satisfets". En últim lloc, ha anunciat algunes actuacions previstes per aquest any per lluitar contra l'accidentalitat, com ara enriquir la informació que es proporciona als usuaris a les xarxes socials; potenciar els controls a les carreteres, amb noves incorporacions de motos espiells o carros radar; mesures per combatre els accidents cinegètics o noves promocions al cos dels Mossos d’Esquadra especialitzades en trànsit.