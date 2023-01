La xifra d’alumnes que assisteixen a la classe de religió catòlica va disminuir a totes les comunitats durant el curs 2020-2021, l’últim del qual hi ha dades, una baixada sostinguda en el temps que es repeteix en centres públics, privats i concertats.

Un 59,5%dels estudiants han triat aquesta assignatura d’oferta obligatòria a Espanya, però voluntària per a l’alumne, segons l’anuari estadístic del Ministeri d’Educació , que per tota per títol Les xifres de l’educació a Espanya. Curs 2020-2021 (Edició 2023), recentment publicat.

Així, més de tres milions d’alumnes van a religió catòlica, als quals se sumen els que acudeixen de manera minoritària a l’assignatura de religió evangèlica, islàmica i jueva, en tots els casos per sota de l’1 per cent sobre el total de l’estudiantat. De fet, encara hi ha molts pocs centres que ofereixin l’assignatura de religió islàmica.

Amb l’entrada en vigor al gener de 2021 de l’última reforma educativa, la llei Celaá o Lomloe, la classe de religió ha deixat de comptar per al càlcul de la nota mitjana del curs i tampoc té una assignatura «mirall» (és a dir, una alternativa), però el centre ha de garantir l’atenció educativa a l’alumne durant les hores en les quals els seus companys participen en la classe de religió.

Amb la Lomce del PP, la religió sí que tenia assignatura alternativa, és a dir, s’obligava a triar entre ella i una altra, i la seva nota comptava per a la mitjana del curs, la qual cosa afavoria l’elecció de la religió per considerar-la menys exigent que la resta d’opcions (un altre idioma, dibuix tècnic, etc...).

Una tendència d’anys enrere

El descens registrat durant el curs 2020-2021 segueix la tendència que s’havia anat experimentant durant els últims anys, amb unes xifres molt llunyanes al 83% d’estudiants que cursaven aquesta matèria tot just dues dècades enrere (en el curs 2000-2001).

Sí que es manté en el temps el baix nombre de joves de Batxillerat que opten per religió catòlica, enfront dels de l’etapa d’Educació Primària i, en menor mesura, els de Secundària Obligatòria (ESO), essent molt més popular en els centres concertats i privats.

Per comunitats autònomes, la d’Extremadura és la que compta amb un major nombre d’alumnes matriculats a l’assignatura.