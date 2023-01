Del 18 al 25 de gener se celebra la Setmana de pregària per la unitat dels cristians, coordinada a les diòcesis catalanes per la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses. Enguany, els textos per a les celebracions han estat preparats per les comunitats cristianes de Minnesota (EUA), commogudes pel cas de la mort de George Floyd, tot reconeixent «la pròpia complicitat en la perpetuació de les divisions que han contribuït a la injustícia racial».