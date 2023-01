Del 22 al 28 de gener celebrem la 7a Setmana de la Bíblia. Comença amb el Diumenge de la Paraula, que d’ençà de la carta apostòlica del papa Francesc Aperuit illis, de 2019, queda instituït el tercer diumenge del temps ordinari, que aquest any s’escau aquest 22 de gener. S’allargarà fins al dissabte vinent, un molt assenyalat sant Tomàs d’Aquino (28 de gener).

És una setmana que l’Església catalana dedica a la difusió de la Paraula de Déu, a fer més visible el llibre més important de la cultura occidental, la Bíblia, que per als cristians d’arreu del món és paraula revelada del Déu viu. Totes les activitats que es fan des de les diòcesis catalanes tenen com a objectiu promoure la difusió de la Sagrada Escriptura. Les activitats es poden consultar al web de la Setmana de la Bíblia (www.setmanadelabiblia.cat). Les entitats promotores són l’Abadia de Montserrat, l’Associació Bíblica de Catalunya, el Centre de Pastoral Litúrgica, l’editorial Claret, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i Ràdio Estel-Catalunya Cristiana. Totes juntes sota l’empara de la Conferència Episcopal Tarraconense, que n’és la patrocinadora.

En aquesta edició s’ha escollit el lema següent: «Us anunciem allò que hem vist i sentit» (1Jn 1,3). Prové dels escrits del Nou Testament que formen part del pensament atribuït a sant Joan. Justament en el pròleg de la Primera carta de sant Joan hi predomina la presència palpitant d’un «nosaltres», d’un sentit molt fort de comunitat. Aquest fet és interessant i molt escaient en una iniciativa com aquesta, perquè se subratlla el valor de la transmissió d’allò viscut per les persones seguidores de Jesús. Amb això es vol mostrar que l’Evangeli de Jesús obté el seu significat ple quan es difon: una bona notícia sempre s’ha de compartir!

Tot capbussant-nos un xic en el significat del lema, en realitat veiem que aquells que foren [...] (extret del Full Parroquial).