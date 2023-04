L'Estat recapta un 17% menys en taxes judicials a Girona el 2022

L’Estat va recaptar 172.000 euros en taxes judicials durant el 2022 a la província de Girona. Aquest tribut l’han de pagar autònoms i empreses (i ONG), és a dir, persones jurídiques, per poder accedir al sistema judicial.

Les dades que actualitza anualment el Consell General del Poder Judicial permeten constatar que des del 2018 hi ha hagut una caiguda sostinguda de recaptació d’aquest tribut. Durant l’últim any es va recaptar un 17,3% menys, i cal anar fins a l’any 2012 per trobar un import més baix que el de l’any passat. A Catalunya també va a la baixa, i si bé es van recaptar 10.456 milions d’euros, aquesta xifra suposa un 28% menys que l’any 2021. La catalana és la segona comunitat, només per darrere de Madrid (l’any passat en va recaptar 17.117 milions d’euros), on l’Estat ha recaptat més diners en taxes judicials.

A nivell Català, Barcelona és la província amb més recaptació (9.976 milions), i per darrere venen Girona, Tarragona (177 milions) i Lleida (131 milions). Arreu de l’Estat, durant el 2022 es van recaptar 45.764 milions d’euros, un 8,5% menys que l’any 2021. 50.005 milions d’euros.

Només paguen les empreses

L’objectiu d’aquest tribut, és, segons la llei que el regula, «racionalitzar la potestat jurisdiccional» i també «dotar de més recursos que permetin una millora en el finançament del sistema judicial». Els encarregats de gestionar el cobrament d’aquests tributs són l’Agència Tributària i les administracions públiques.

Les persones jurídiques ja fa anys que estan subjectes al pagament de tributs per fer ús de la justícia, però l’entrada en vigor d’aquesta Llei de Taxes Judicials a finals de 2012 va estendre aquesta obligatorietat a les persones físiques, que fins llavors n’estaven exemptes. La Generalitat també va decidir fer pagar els ciutadans, un fet que va comportar una onada d’indignació i rebuig per part de la població. Durant els anys que es va fer abonar aquest tribut als ciutadans, entre 2013 i 2015, Hisenda va recaptar més de 6.600 milions d’euros als gironins. Finalment, per no limitar i obstaculitzar l’accés universal a la justícia, l’Estat i la Generalitat van optar per fer marxa enrere i tornar a limitar les taxes només a les persones jurídiques.

La fiscalia, les administracions i organismes públics així com les Corts Generals i Assemblees Legislatives de les comunitats autònomes també estan exemptes de pagar tributs.

S’han de pagar taxes a l’ordre civil, contenciós-administratiu i social. El penal és l’únic que n’està exempt. Cada jurisdicció té unes taxes diferents segons el tipus de procediment. Els processos verbals tenen la taxa més baixa, de 150 euros, i els més cars costen 300 euros. En el cas de les taxes catalanes, les més barates són de 65 euros i es paguen per iniciar procediments monitoris (reclamació de deutes) en primera o única instància. En procediments contenciosos contra l’administració s’ha d’abonar taxes de 98 euros en primera instància i de més de 100 en segona instància.