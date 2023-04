Un de cada quatre turistes que va visitar la província de Girona al febrer venia de França

Un de cada quatre turistes que van trepitjar les comarques gironines durant el passat mes de febrer procedia de França, segons les dades obtingudes per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a través del rastreig de telèfons mòbils gràcies a la col·laboració dels teleoperadors. Segons assenyala l’institut estadístic, les comarques gironines van rebre fins a 160.719 visitants estrangers durant el segon mes d’aquest 2023, dels quals 66.308 procedien de França.

Després de França, els altres països d’on van procedir els turistes durant el febrer de 2023 van ser Alemanya (16.685 persones), Països Baixos (10.585), Itàlia (9.731), Polònia (6.628) i Bèlgica (6.062). Més enrere es van situar el Regne Unit (4.713 visitants), Suècia (4.140), Àustria (3.387) i Romania (3.076). La resta de països tenen quantitats tan poc representatives que ja no estan inclosos en el gràfic.

Els viatges dels gironins

D’altra banda, pel que fa als països on més van viatjar els gironins durant el febrer passat, la primera posició la torna a ocupar França, en aquest cas amb un 57,6% del total. A continuació es troben Portugal, on van anar 4.857 persones, Itàlia (4.340), Andorra (5.061), Alemanya (2.575), Marroc (1.329) i el Regne Unit (1.167). Per sota el miler, però també amb posicions destacades, hi ha Bèlgica, on van anar 673 gironins), els Països Baixos (671) i Suïssa (476).