El Tinder per usuaris amb discapacitat intel·lectual arriba al setembre a Girona

Dinder Club, la primera app de cites i plans dirigida exclusivament a persones amb discapacitat intel·lectual, un col·lectiu amb «les mateixes necessitats sexoafectives i relacionals» que la resta de la societat, arribarà a Girona al setembre. El seu fundador, Max Roures, ja ha començat a presentar el projecte a diverses entitats socials de les comarques gironines, a partir de les quals els seus usuaris podran inscriure’s en la plataforma. «De moment ja tenim una vintena d’usuaris registrats», detalla Roures, que assegura que «la rebuda està sent molt positiva perquè el sector sap que es tracta d’un col·lectiu amb dificultats per a teixir una xarxa de relacions socials segures més enllà de la família i l’entitat».

La plataforma compta amb un exhaustiu procés de registre perquè «no s’hi pugui colar ningú que no tingui una discapacitat intel·lectual». I és que de fet, els usuaris no poden senzillament descarregar-se l’aplicació i fer lliscar el dit fins a aconseguir un match, sinó que, o bé es donen d’alta a través de la seva entitat o, en cas de no tenir-ne i disposar d’un tutor legal, directament a través de les oficines de Dinder Club. Tot, amb una entrevista prèvia per a conèixer el perfil del futur usuari i determinar la seva autonomia, així com saber de quins coneixements sexoafectius disposa: «Un dels objectius és aconseguir relacions igualitàries, no volem barrejar persones que tenen experiència amb d’altres que tot just comencen», explica Roures. En funció del resultat, els impulsors de la plataforma els fan una formació, que va des del respecte als mètodes anticonceptius.

Cap control en les converses

En el cas de les cites, els usuaris poden quedar on vulguin, tot i que des de la plataforma els suggereixen opcions de bars i restaurants. «Ja hem parlat prèviament amb els responsables dels establiments i saben que aquestes cites poden tenir lloc als seus locals, per tant, n’estaran més pendents». De control, en les seves converses, no n’hi ha cap. «Són totalment independents de gestionar els seus contactes i les seves converses, el nostre sistema detecta quan dues persones s’han agradat i han fet match (se’ls ofereix l'opció de quedar després d’intercanviar-se 40 missatges) i, després de la cita, poden omplir un qüestionari per a comunicar si alguna cosa no ha anat bé», explica l’artífex de la plataforma. De moment, però, «no s’ha produït cap situació greu». Si es detectés algun problema, des de l’app es posarien en contacte amb les dues entitats de les persones afectades. «Ja hi ha hagut persones que s’han enamorat i han trobat parella, però també d’altres que els han trencat el cor, com passa a la vida», confessa Roures.

Trobar l’amor, però, no és l’únic objectiu de la plataforma, que també busca que els usuaris ampliïn les seves relacions socials i facin amics. A la província de Barcelona, on la plataforma va aterrar l’1 de desembre de 2023, ja compta amb 400 usuaris (dels 18 als 50 anys) i la complicitat d’una setantena d’entitats. Cada cap de setmana organitzen activitats amb el suport de dinamitzadors: els usuaris ja han anat a veure partits del Barça, han visitat museus, sopat a restaurants, anat al cinema, a la bolera, al karaoke i han sortit de festa en locals d’oci nocturn de Barcelona. I, aviat, també assistiran a festivals com el Primavera Sound. Tot i que les activitats les fan en grups reduïts, cada cap de setmana s’hi sumen uns 140 usuaris. «La resposta està sent increïble, omplim els plans en 15 minuts», assegura Roures, que afegeix que «els permet conèixer gent nova i, alhora, guanyen confiança i habilitats socials».

Expandir-se arreu de l’Estat

De moment, no es plantegen ampliar la plataforma a usuaris amb altres tipus de discapacitat, més enllà de la intel·lectual (també persones amb síndrome de Down o intel·ligència límit). «Ens vam plantejar incloure les persones amb autisme però s’ha d’estudiar molt bé per a poder-los proveir d’una plataforma segura», assegura el fundador de Dinder Club. La plataforma és gratuïta, tot i que Roures avança que «d’aquí a un parell d’anys també hi haurà una versió de pagament». Ara, volen expandir-se a Catalunya, per després fer el salt a l’Estat espanyol.

Una festa de benvinguda

Per a preparar la seva aterrada a Girona, ja s’han posat en contacte amb bars, restaurants i locals d’oci nocturn per a poder desplegar les activitats. Per a donar veu al projecte, aquest dissabte han organitzat un esdeveniment a Mas Sorrer (Gualta), també propietat de Max Roures, que espera reunir a més de 450 persones, entre actuals usuaris de la plataforma i professionals del sector. L’acte comptarà amb les actuacions de Ramon Mirabet, Cesc Sansalvador o From Lost To The River, i també un monòleg de Marc Buxaderas.

