Benvinguts a la Girona més moderna i acollidora

El residencial, desenvolupat per la promotora Habitat Immobiliària, inclou pisos i dúplexs en els quals l'interior i l'exterior es fonen en un únic espai visual gràcies a les terrasses i els finestrals. L’abundància de llum natural i l’ambient modern i acollidor acaben creant una atmosfera especialment agradable, perquè no hi ha res més important que sentir-se bé en el lloc que s’habita.

Tots els habitatges aprofiten al màxim la llum solar i compten amb plaça de garatge, traster i cuina completament equipada, amb mobles i electrodomèstics. L’edifici ja està acabat i només queden disponibles els últims pisos de tres a quatre dormitoris, que destaquen per la seva amplitud: el més gran té més de 130 metres quadrats.

El disseny també ocupa un lloc primordial, perquè està pensat perquè la circulació per l’habitatge sigui fluida i confortable i es pugui treure profit de qualsevol racó. Et convidem a visitar el pis pilot i els habitatges disponibles per comprovar-ho de primera mà.

A més de la piscina i les zones verdes, el residencial compta amb solàrium i parc infantil. / .

El luxe de les zones comunes

A Habitat Migdia, els exteriors compleixen també una funció primordial. Per aprofitar el clima mediterrani sense sortir del residencial, l’edifici compta amb zones comunes que són un veritable luxe. I és que tenir un pis amb piscina i espais verds a només uns minuts del centre de Girona és un autèntic privilegi.

Les àrees comunitàries són exclusives per a residents i, a més de la piscina, es disposa de solàrium, àrees enjardinades i fins i tot un parc infantil.

Una zona privilegiada

Viure a l’Eixample Sud de Girona és residir en una àrea moderna de la ciutat, amb zones verdes com el parc del Migdia, que oxigena l’ambient i disposa d’instal·lacions com cafeteria i un llac. I és que el barri del Migdia és un dels més valorats i desitjats per les famílies joves, perquè és un espai residencial i descongestionat, tranquil i separat del bullici, però, al mateix temps, situat a només uns minuts del centre urbà.

Detall d’un dels dormitoris de la promoció. / .

Aquesta proximitat permet, entre altres avantatges, accedir a les ofertes d’oci i a tots els serveis sense necessitat d’utilitzar el cotxe: instal·lacions esportives, bars, restaurants, sales, centres sanitaris, supermercats, comerços, escoles... Un exemple de la Girona més moderna, en la qual es pot tenir de tot sense renunciar a res.

Habitatges de qualitat superior

Habitat Immobiliària, presidida per Juan María Nin i dirigida per José Carlos Saz, ha estat reconeguda recentment com a primera promotora del món en rendiment ESG al prestigiós rànquing de Sustainalytics. Actualment, compta amb més de 45 promocions i al voltant de 4.000 habitatges en comercialització a tot l’àmbit nacional.

Amb una àmplia experiència en el sector i més de 60.000 habitatges lliurats, Habitat Immobiliària és una promotora de referència en el mercat immobiliari espanyol. Amb seu a Madrid, i oficines a Barcelona, Sevilla, Màlaga, València, Vigo i Las Palmas de Gran Canaria, Habitat Immobiliària compta amb un dels majors bancs de sòl de qualitat del mercat i amb al voltant de 4.000 habitatges i més de 40 promocions en comercialització.

La innovació, el disseny i la sostenibilitat estan presents en totes les àrees de la companyia i en les diferents fases del desenvolupament de les promocions, cosa que es tradueix en uns habitatges de qualitat i eficients energèticament, alhora que confortables i acollidores per als seus usuaris. I tots aquests aspectes es perceben en Habitat Migdia, una promoció especial que acaba sobresortint per la seva qualitat, ubicació i equipaments.