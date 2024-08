«No trobar feina del que vull m’angoixa»

La Violeta Belmonte, de 16 anys, és una de les joves que ha demanat orientació acadèmica a la Fundació SERGI. Si bé ja coneixia l’entitat des de l’escola, quan la van ajudar amb un tema de malestar emocional, en aquesta ocasió necessitava esclarir què fer després dels estudis obligatoris: «Sobretot estic angoixada pel tema laboral; si ja costa ara, no m’imagino quan vulgui trobar una feina del que em vull dedicar».

La preocupació pel futur laboral és només la punta de l’iceberg, segons mostra el document La situació de salut mental en el jovent català, elaborat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i la Federació Salut Mental de Catalunya. En aquest, es poden llegir les vivències de diferents joves que pateixen una malaltia mental.

Per exemple, en Josep, de 25 anys, explica que «em trobava amb els meus 15 anys havent de gestionar la separació dels pares, una homosexualitat amagada [...] i la por de socialitzar amb gent [...]. Tot aquest cúmul de coses va portar al desenvolupament del trastorn de conducta d’alimentació».

Un altre dels factors on posa el focus és en la invalidació i el paternalisme, que pot provenir tant de familiars, com d’amics i dels docents. En aquest sentit, la Marta, de 26 anys, indica que «molts docents tot sovint reaccionaven dient que era massa exagerada. [...] Uns dels meus primers atacs d’ansietat van succeir a classe. Ningú entenia el que em passava».

Per la seva banda, l’Aina, de 29 anys i diagnosticada amb ansietat, episodis depressius i conductes suïcides, afegeix que «moltes vegades, les amistats em renyaven dient per què no vens a sopar? No s’entenia que jo a vegades no podia».

Emancipació i entorn laboral

El context econòmic tampoc posa les coses fàcils a aquests joves, que parlen del fet no poder emancipar-se a causa del context econòmic actual: «Amb 25 anys que tinc, els meus pares encara m’han d’ajudar quasi per complet per a poder anar a teràpia», explica en Josep.

Pel que fa a la recerca de feina, l’Alba, de 30 anys i diagnosticada amb depressió major i trastorn esquizoafectiu, indica que «em van dir que havia d’agafar la discapacitat (...) i em van donar el 65%. Amb aquest diagnòstic no pots exercir ni de mestra ni de quasi res».

Subscriu-te per seguir llegint